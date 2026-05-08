Atlético de Madrid x Celta – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Atlético de Madrid 4º (63 pts) · Celta de Vigo 6º (47 pts) Previsão de placar: Atlético de Madrid 2 x 1 Celta – Odd 8,00 na Betsson Palpite principal: Atlético de Madrid marcar o primeiro gol – Odd 1,80 na Betsson Aposta de valor: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,90 na Betano Destaque ofensivo: Alexander Sorloth – 21 gols em 57 jogos na temporada – Para marcar – Odd 2,10 na Betsson

O Atlético de Madrid tenta se recuperar da eliminação na Champions League e volta o foco para a La Liga neste sábado, quando recebe o Celta Vigo no Riyadh Air Metropolitano. Os Colchoneros foram derrotados pelo Arsenal por 1 a 0 no Emirates Stadium e caíram nas semifinais com 2 a 1 no placar agregado.

Mesmo com o desgaste físico e emocional após o confronto europeu, a equipe de Diego Simeone segue em situação confortável na luta por vaga na próxima edição da competição. O Atlético ocupa a quarta colocação e tem dez pontos de vantagem sobre o Real Betis, enquanto o Celta de Vigo chega motivado pela disputa por classificação para competições europeias.

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Análise da partida

A temporada do Atlético de Madrid foi marcada por duas frentes de alta exigência. Ao mesmo tempo em que o clube chegou perto de disputar sua primeira final de Champions League em mais de uma década, também precisou sustentar a posição no G-4 da La Liga em uma disputa que nunca se mostrou totalmente confortável. O duelo deste sábado acontece apenas quatro dias após a eliminação para o Arsenal, em Londres, resultado que deixou desgaste físico e impacto emocional em um elenco que levou a semifinal ao limite.

Do outro lado, o Celta de Vigo chega ao Metropolitano vivendo um momento decisivo na temporada. A equipe comandada por Claudio Giraldez vinha de três derrotas consecutivas em abril, mas reagiu com vitória por 3 a 1 sobre o Elche no último domingo. O destaque ficou novamente para Iago Aspas, que marcou seu 170º gol na La Liga desde a estreia em 2012 e se consolidou como o maior artilheiro espanhol da competição no período.

O triunfo manteve os galegos firmes na disputa por vaga em competições europeias. Com 47 pontos, o Celta ocupa a sexta colocação e abriu três de vantagem sobre o Getafe na corrida por uma vaga na Conference League ou na Europa League. Dentro da realidade financeira e esportiva do clube, o confronto em Madri ganha peso de decisão nesta reta final do campeonato.

O Atlético, por sua vez, aparece na quarta posição com 63 pontos em 34 partidas. O Villarreal ainda surge como alvo acima na tabela, enquanto a vantagem de dez pontos sobre o Real Betis praticamente elimina o risco de perder lugar no G4. Ainda assim, Diego Simeone sabe que sua equipe não pode diminuir a intensidade diante de um adversário motivado e com objetivos claros nesta reta final de temporada.

Outros palpites para Atlético de Madrid x Celta

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Confrontos diretos

O retrospecto recente do confronto favorece amplamente o Atlético de Madrid. Os Colchoneros estão invictos há 14 partidas diante do Celta, com nove vitórias e cinco empates desde a última derrota, ocorrida em 2018. No histórico geral entre os clubes, o Atlético soma 23 vitórias em 42 confrontos, contra nove triunfos dos galegos e dez empates.

O Riyadh Air Metropolitano também costuma representar um cenário complicado para o Celta. A equipe visitante raramente consegue se impor em Madri, mantendo uma sequência longa de dificuldades no estádio. No primeiro turno desta edição da La Liga, porém, o Celta conseguiu arrancar empate por 1 a 1 no Balaídos, resultado que reforçou a competitividade recente do time de Claudio Giraldez, ainda que o Atlético siga sem perder no duelo há anos.

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Atlético venceu três vezes e empatou duas. A sequência confirma o domínio recente dos Colchoneros, especialmente pela consistência defensiva e pela capacidade de controlar os jogos diante do Celta.

Notícias de Atlético de Madrid x Celta

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid terá desfalques importantes para enfrentar o Celta de Vigo. Pablo Barrios e Nicolas Gonzalez seguem fora por lesão, reduzindo as opções de Diego Simeone no meio-campo. Em compensação, Alexander Sorloth pode retornar ao time titular após entrar no segundo tempo contra o Arsenal. Artilheiro atleticano na La Liga com 12 gols, o norueguês deve formar o ataque ao lado de Ademola Lookman, mantido entre os titulares após a semifinal da Champions League.

No setor de criação, Simeone ainda avalia possíveis mudanças por desgaste físico. Johnny Cardoso e Thiago Almada aparecem como alternativas para renovar o meio-campo, especialmente na vaga de Marco Llorente.

Provável escalação do Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Robin Le Normand e Ruggeri; Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman e Thiago Almada; Alexander Sorloth e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Celta de Vigo

O Celta de Vigo, por outro lado, chega a Madri com sérios problemas defensivos. Carl Starfelt está fora por hérnia de disco, enquanto Joseph Aidoo ainda é dúvida. Marcos Alonso, Matias Vecino e Miguel Roman completam a lista de ausências para Claudio Giraldez.

Com isso, a tendência é de uma linha defensiva formada por Javi Rodriguez, Unai Nunez e Yoel Lago, trio com pouca experiência em partidas deste nível. No ataque, Williot Swedberg pode reaparecer após dar assistência contra o Elche, embora a comissão técnica trate sua condição física com cautela. Iago Aspas deve seguir como titular após marcar na última rodada, atuando mais recuado na armação, enquanto Borja Iglesias, autor de 13 gols na La Liga, permanece como principal referência ofensiva da equipe galega.

Provável escalação do Celta Vigo (3-4-3): Ionut Radu; Javi Rodriguez, Unai Nunez e Yoel Lago; Damian Carreira, Ilaix Moriba, Fernando Lopez e Oscar Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias e Hugo Alvarez. Técnico: Claudio Giraldez.

Destaques individuais de Atlético de Madrid x Celta

Jogador destaque · Atlético de Madrid Alexander Sorloth 12 Gols na La Liga 2025/26, artilheiro do Atlético 6,83 Nota média FotMob na temporada 11/12 Gols marcados em casa – letal no Metropolitano 0,60 Gols por partida, top 13 entre atacantes da La Liga Jogador destaque · Celta Vigo Borja Iglesias 13 Gols na La Liga 2025/26, artilheiro do Celta de Vigo 6,9 Nota média FotMob na temporada 28 Jogos disputados na La Liga nesta temporada 0,46 Gols por jogo na La Liga 2025-26

Os Técnicos

O trabalho de Diego Simeone no Atlético de Madrid segue entre os mais marcantes do futebol europeu neste século. Em 14 anos no comando do clube, o treinador argentino conquistou dois títulos da La Liga, duas Copas do Rei e duas Europa League, além de levar os Colchoneros a duas finais de Champions League. A eliminação para o Arsenal no Emirates Stadium, porém, representou mais um golpe duro em uma trajetória acostumada a competir no mais alto nível continental.

O principal desafio de Simeone agora é administrar a resposta emocional e física do elenco em um intervalo curto entre jogos decisivos. Menos de 72 horas após deixar escapar a vaga na final da Champions, o Atlético volta a campo pressionado a manter o foco na reta final da La Liga e garantir matematicamente sua presença na próxima edição do torneio europeu.

Do outro lado, Claudio Giraldez consolidou um Celta competitivo ao redor da experiência de Iago Aspas e da eficiência ofensiva de Borja Iglesias. O treinador também conseguiu integrar jovens nomes, como Hugo Alvarez, sem perder a identidade ofensiva da equipe, mesmo convivendo com diversos problemas defensivos ao longo da temporada.

Depois de uma sequência negativa em abril, o Celta respondeu com vitória convincente sobre o Elche e recuperou confiança na luta por vaga em competições europeias. Um resultado positivo no Riyadh Air Metropolitano seria um dos maiores feitos da trajetória de Giraldez até aqui, cenário que deve levar os visitantes a adotarem postura competitiva desde os primeiros minutos.

Análise Tática

Diego Simeone deve manter o tradicional 4-4-2 do Atlético de Madrid, modelo que segue como base da solidez defensiva da equipe. Ademola Lookman atua preferencialmente pelo lado esquerdo, com liberdade para cortar para dentro e acelerar em direção à área pelo pé direito, característica valorizada pelo treinador argentino desde sua chegada ao clube.

No comando do ataque, Alexander Sorloth oferece presença física e força no jogo aéreo, funcionando como referência para pressionar a saída adversária e atacar cruzamentos. O norueguês também chega em melhores condições físicas após atuar apenas parte do duelo contra o Arsenal, fator importante em uma equipe desgastada pela semifinal da Champions League.

O Celta, por sua vez, deve repetir o 3-4-3 baseado em amplitude e transições rápidas. Iago Aspas atua em uma faixa mais livre entre o meio-campo e o ataque, justamente a zona que costuma gerar dificuldades para sistemas em 4-4-2. A movimentação do veterano pode obrigar os volantes atleticanos a saírem da posição para acompanhá-lo, abrindo espaços importantes entre as linhas.

A tendência é de um Atlético controlando mais a posse e pressionando territorialmente, enquanto o Celta aposta em velocidade nos contra-ataques. O desgaste físico da defesa madrilenha após o duelo em Londres pode se transformar em um fator relevante, especialmente se Aspas e Borja Iglesias conseguirem explorar os espaços deixados pelos laterais. Dentro desse cenário, um jogo equilibrado e com chances para os dois lados aparece como possibilidade real.

Prognóstico de placar exato para Atlético de Madrid x Celta

🎯 Previsão de Placar Atlético de Madrid 2 x 1 Celta Vigo A análise aponta para uma reação do Atlético de Madrid após a eliminação na Champions League. Historicamente, as equipes de Diego Simeone costumam responder bem em jogos da La Liga, e o elenco mantém profundidade suficiente para sustentar intensidade competitiva mesmo com o desgaste recente. O Celta de Vigo, porém, chega motivado pela disputa por vaga em competições europeias e tem recursos ofensivos capazes de incomodar, especialmente com Borja Iglesias e a movimentação de Iago Aspas entre as linhas. Ainda assim, o retrospecto recente pesa fortemente a favor dos Colchoneros, invictos há 14 partidas contra os galegos. O cenário aponta para um jogo equilibrado em alguns momentos, mas com favoritismo do Atlético. O Atlético não perde para o Celta há 14 jogos consecutivos , com nove vitórias e cinco empates nessa sequência desde 2018

, com nove vitórias e cinco empates nessa sequência desde 2018 Sorloth é o artilheiro do Atlético na La Liga com 12 gols na temporada

O Celta chega sem Starfelt (hérnia de disco), Aidoo como dúvida e sem Vecino e Marcos Alonso – quatro baixas cruciais na defesa

Borja Iglesias soma 13 gols na La Liga nesta temporada

Resumo dos palpites do Lance para Atlético de Madrid x Celta