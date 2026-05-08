Mirassol x Chapecoense – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Placar previsto: Mirassol 1 x 0 Chapecoense Melhor palpite: Mirassol vence – Odd 1.50 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – Odd 1.96 na Betsson Long shot: Mirassol 1 x 0 Chapecoense (placar exato) – Odd 6.50 na Betsson

O Mirassol recebe a Chapecoense neste domingo, 10 de maio, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 15ª rodada do Brasileirão Betano 2026. O Leão de Mirassol ocupa a 18ª posição com 12 pontos em 13 jogos e ainda tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes, enquanto a Chapecoense amarga a lanterna com oito pontos somados em 13 rodadas.

A diferença na tabela é curta, mas o cenário para cada equipe pesa de maneiras distintas. O Mirassol vem de uma vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians em casa na rodada passada e divide suas atenções com a fase de grupos da Copa Libertadores. A Chapecoense perdeu em casa para o RB Bragantino por 2 x 1 e segue sem vencer como visitante nesta Série A, acumulando a pior defesa do campeonato com 26 gols sofridos.

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Análise da partida

O Mirassol subiu como vice-campeão da Série B de 2024, mas a adaptação à primeira divisão tem custado caro: 31% de aproveitamento nos 13 jogos disputados, com três vitórias, três empates e sete derrotas. A equipe de Rafael Guanaes vive entre dois mundos, já que a campanha na Libertadores, com seis pontos em três jogos no Grupo G, contrasta com a luta pela permanência no Brasileirão.

Os números recentes no campeonato nacional, porém, mostram evolução. O Leão venceu o Internacional por 2 x 1 fora de casa na rodada 12 e derrotou o Corinthians por 2 x 1 no Maião na rodada 14, com uma derrota para o São Paulo por 1 x 0 no meio do caminho. Duas vitórias nos últimos três jogos da Série A representam um salto de produção para um time que vencera apenas uma partida nas primeiras dez rodadas.

A Chapecoense vive situação mais grave. Uma vitória, cinco empates e sete derrotas em 13 rodadas deixam o Verdão do Oeste na última colocação da Série A. A defesa sofreu 26 gols, a pior marca da competição, enquanto o ataque produziu apenas 13, o segundo pior. O saldo de gols de -13 traduz o tamanho do buraco.

Como visitante, os números da Chape são alarmantes. A equipe de Fábio Matias não venceu nenhum jogo fora de casa nesta Série A e, segundo dados compilados pelo Polymarket, somou apenas quatro vitórias nos últimos 30 jogos como visitante considerando também a Série B de 2024. O 0 x 0 arrancado contra o Corinthians em São Paulo na rodada sete foi o melhor resultado fora da Arena Condá na temporada.

Palpites para Mirassol x Chapecoense

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico entre Mirassol e Chapecoense é curto, mas amplamente favorável aos paulistas. As duas equipes se enfrentaram quatro vezes, todas pela Série B entre 2023 e 2024, e o Mirassol venceu as quatro partidas. O dado mais curioso é que todos os resultados foram 1 x 0.

O último confronto aconteceu em 24 de novembro de 2024, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 38ª rodada da Série B. Iury marcou o único gol aos 17 minutos, e o Mirassol controlou a partida com 64% de posse de bola. A Chapecoense finalizou 11 vezes, mas colocou apenas uma bola na direção do gol de Alex Muralha.

A Chapecoense nunca marcou contra o Mirassol em confrontos oficiais, zero gols em quatro jogos. O dado não é apenas estatístico: cria uma barreira psicológica que pesa na hora de buscar o gol, especialmente fora de casa e sob a pressão de ser a lanterna.

Notícias de Mirassol e Chapecoense

Mirassol: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Mirassol é Negueba, que sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e está fora por tempo indeterminado. O atacante tinha a melhor avaliação do elenco na Série A (7,56 no FotMob) e sua ausência obriga Guanaes a redesenhar o setor ofensivo de forma permanente.

Igor Cariús segue no departamento médico com edema na panturrilha, e Yuri Lara também está fora por lesão. Lucas Oliveira, zagueiro titular em boa parte da temporada, sentiu dores no joelho antes do jogo contra a LDU pela Libertadores e é dúvida para domingo. Caso não tenha condições, Rodrigues assume a posição ao lado de Willian Machado.

O ponto positivo é que João Victor e Alesson, suspensos apenas na Libertadores, estão disponíveis para o Brasileirão. Reinaldo, que foi dispensado da rodada 14 por motivos familiares, também retorna ao grupo. Carlos Eduardo e Edson Carioca devem disputar a vaga de Negueba no ataque.

Provável escalação do Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Aido e Denilson; Alesson, Shaylon e Carlos Eduardo; Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

Chapecoense: desfalques e dúvidas

A Chapecoense tem três jogadores no departamento médico: Maurício Garcez (lesão na coxa), Robert e Bruno Matias. O técnico Fábio Matias deve manter a base que enfrentou o RB Bragantino na rodada anterior, com ajustes pontuais no sistema para tentar conter o Mirassol em casa.

Walter Clar, artilheiro do time com três gols e uma assistência na Série A, é a principal esperança ofensiva e deve começar entre os titulares. Jean Carlos, com dois gols e duas assistências, completa a dupla criativa do meio para frente. Yannick Bolasie, o veterano congolês com passagens pela Premier League, aporta experiência ao setor ofensivo, mas seus números na temporada ficam abaixo do que a torcida esperava na contratação.

Provável escalação da Chapecoense (3-4-3): Paixão; Caetano, J. Paulo, Doma; Camilo, João Vitor, Rafael Carvalheira e Bruno Pacheco; Marcinho, Bolasie e Ênio. Técnico: Fábio Matias.

Destaques individuais de Mirassol x Chapecoense

Jogador destaque · Mirassol Igor Formiga 2 Gols no Brasileirão 2026 7,34 Nota média na Série A (2ª melhor do elenco) Titular Presente em todas as 13 partidas do Brasileirão Versátil Atua como zagueiro e lateral-direito Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols no Brasileirão 2026 (artilheiro do time) 1 Assistência na Série A 2026 7,37 Melhor nota média do elenco na temporada 4 Participações diretas em gols na Série A

Os técnicos

Rafael Guanaes assumiu o Mirassol para a temporada 2026 com a missão de consolidar o clube na Série A após a campanha da Série B. O início foi turbulento, com apenas uma vitória nas primeiras dez rodadas, mas os resultados recentes deram fôlego: duas vitórias nos últimos três jogos da liga e uma campanha competitiva no Grupo G da Libertadores, com seis pontos em três jogos. Guanaes mostrou capacidade de ajuste ao mudar peças no segundo tempo contra o Corinthians, e a gestão dos desfalques entre duas competições será novamente testada neste domingo.

Fábio Matias dirige uma Chapecoense que luta para encontrar regularidade. O técnico trabalha com um elenco limitado financeiramente e com rotatividade alta no plantel. Uma vitória em 13 rodadas é um número que gera pressão natural, e a sequência de jogos fora de casa que se aproxima torna a situação ainda mais crítica. A defesa, com 26 gols sofridos (média de dois por jogo), é o maior problema estrutural, e Matias ainda não encontrou uma combinação de zagueiros que consiga dar estabilidade sem sacrificar o pouco de produção ofensiva que o time tem.

Análise tática

O Mirassol deve se organizar em 4-2-3-1, com Neto Moura e Denilson como dupla de volantes. A perda de Negueba (melhor jogador do time no FotMob) tira velocidade e profundidade pelas pontas, e Guanaes deve compensar com Carlos Eduardo e Alesson posicionados mais por dentro, privilegiando a posse e a troca de passes em vez de transições rápidas.

A Chapecoense deve repetir o 3-4-3 usado contra o Bragantino. O sistema coloca três atacantes ocupando os espaços entre laterais e zagueiros, mas deixa os alas em inferioridade numérica quando o adversário pressiona pelos lados. A linha de três zagueiros da Chape sofre com bolas aéreas e cruzamentos, justamente uma força do Mirassol no Maião com Igor Formiga e Willian Machado projetando-se nas jogadas de bola parada.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x Chapecoense

🎯 Palpite do Lance! Mirassol 1 x 0 Chapecoense O histórico fala alto neste confronto: os quatro jogos anteriores entre Mirassol e Chapecoense terminaram com o mesmo placar, 1 x 0. O Mirassol tende a controlar o ritmo da partida em casa, e a Chapecoense, que nunca balançou a rede contra esse adversário, deve sofrer novamente com a organização defensiva do Leão. O Mirassol venceu todos os quatro confrontos diretos contra a Chapecoense, sempre por 1 x 0

os quatro confrontos diretos contra a Chapecoense, sempre por A Chapecoense nunca marcou contra o Mirassol em jogos oficiais (zero gols em quatro partidas)

contra o Mirassol em jogos oficiais (zero gols em quatro partidas) A Chape tem a pior defesa da Série A: 26 gols sofridos em 13 jogos

da Série A: sofridos em 13 jogos O Mirassol venceu duas das últimas três partidas no Brasileirão

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Chapecoense