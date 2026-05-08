Atlético-MG x Botafogo – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Atlético-MG 11º (17 pts) · Botafogo 10º (17 pts) Previsão de placar: Atlético-MG 2 x 1 Botafogo – Odd 8,00 na Betsson Palpite principal: Mateo Cassierra marcar a qualquer momento – Odd 2,88 na Betsson Aposta de valor: Botafogo marcar o primeiro gol – Odd 2,35 na Betsson Destaque ofensivo: Mateo Cassierra - vice-artilheiro do Galo na temporada com quatro gols, marcou contra Cruzeiro e Juventud nas duas últimas partidas

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (10/05), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Brasileirão. As equipes somam 17 pontos e aparecem próximas da zona de rebaixamento, com o Glorioso em décimo lugar e o Galo logo atrás, na 11ª posição.

O Atlético chega após vitória sobre o Cruzeiro e empate pela Sul-Americana, enquanto o Botafogo tenta embalar depois de garantir vaga no mata-mata da Sul-Americana ao vencer o Racing. A partida também será marcada pela homenagem de despedida a Hulk, que deixou o clube mineiro para acertar com o Fluminense.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Atlético-MG chega ao confronto depois de encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão. A goleada por 4 a 0 sofrida para o Flamengo, na Arena MRV, expôs fragilidades defensivas e derrubou a invencibilidade do Galo como mandante na temporada. A reação veio no clássico contra o Cruzeiro, vencido por 3 a 1, em partida na qual Eduardo Domínguez surpreendeu ao utilizar um sistema mais cauteloso com três zagueiros.

O desempenho em casa segue sendo o principal ponto de sustenção da campanha atleticana. Dos 17 pontos conquistados até aqui, 14 vieram na Arena MRV, onde o time mantém aproveitamento próximo de 70% no Brasileirão. Fora de casa, porém, o cenário é oposto: apenas uma vitória em sete jogos e seis derrotas como visitante.

O Botafogo também chega cercado por oscilações recentes. A derrota por 2 a 1 para o Remo no Nilton Santos encerrou uma sequência invicta de nove partidas e representou o primeiro revés sob o comando de Franclim Carvalho. Poucos dias depois, porém, o Glorioso respondeu ao vencer o Racing por 2 a 1 e garantir classificação antecipada ao mata-mata da Copa Sul-Americana.

Os números mostram um Botafogo agressivo ofensivamente, mas vulnerável defensivamente. A equipe possui o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 25 gols marcados, mas também uma das piores defesas da competição, com 26 gols sofridos. Como visitante, o rendimento é competitivo, com nove pontos conquistados em sete partidas.

O calendário também pesa para os dois lados. O Botafogo chega a Belo Horizonte cerca de 66 horas após o duelo contra o Racing e ainda terá compromisso pela Copa do Brasil no meio da próxima semana. O Atlético-MG, por outro lado, teve mais tempo de recuperação, já que Domínguez preservou parte dos titulares no empate com o Juventud pela Sul-Americana pensando justamente neste confronto pela Série A.

Outros palpites para Atlético-MG x Botafogo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto histórico do confronto favorece o Botafogo. Em 87 partidas oficiais entre os clubes, o Glorioso soma 38 vitórias, contra 28 do Atlético-MG, além de 21 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem carioca também aparece, com 24 triunfos em 60 jogos, contra 21 do Galo.

Em Belo Horizonte, porém, o cenário muda. Atuando como mandante, o Atlético construiu ampla superioridade no duelo, com 21 vitórias, 12 empates e apenas 10 derrotas em 43 partidas disputadas na capital mineira.

O confronto ganhou peso emocional extra desde a final da Libertadores de 2024, vencida pelo Botafogo em Buenos Aires, título continental inédito para o clube carioca. Desde então, os times voltaram a se enfrentar duas vezes pelo Brasileirão de 2025, com uma vitória para cada lado.

No duelo disputado no Mineirão, em abril do ano passado, o Atlético venceu por 1 a 0 com gol de Tomás Cuello. Já no reencontro do segundo turno, no Nilton Santos, o Botafogo devolveu o placar com gol de David Ricardo e confirmou o equilíbrio recente entre as equipes.

Notícias de Atlético-MG x Botafogo

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto com baixas importantes em praticamente todos os setores do time. Lyanco e Alan Franco cumprem suspensão, enquanto Vitor Hugo, Victor Hugo, Tomas Cuello, Mamady Cisse, Patrick e Índio seguem entregues ao departamento médico. Além disso, o clube já não conta mais com Hulk, que rescindiu contrato no início de maio para acertar com o Fluminense.

Outra ausência relevante será Gustavo Scarpa. O meia será preservado por decisão estratégica da diretoria, que tenta evitar que o jogador ultrapasse o limite de partidas previsto pela CBF para uma possível transferência a outro clube da Série A na janela de julho.

Com isso, Mateo Cassierra ganha ainda mais protagonismo no setor ofensivo. O colombiano marcou nos dois últimos jogos e vive bom momento desde a chegada ao clube no início da temporada. Bernard, Alan Minda e Reinier devem completar o ataque, enquanto Junior Alonso e Ruan Tressoldi formam a dupla de zaga. No meio-campo, Maycon e Alexander aparecem como principais opções.

Provável escalação do Atlético-MG (5-3-2): Everson; Natanael, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Iván Román e Renan Lodi; Maycon, Alexander e Bernard; Alan Minda e Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Dominguez.

Botafogo

No Botafogo, o principal desfalque envolve uma questão contratual. Júnior Santos, emprestado pelo Atlético ao clube carioca, não poderá atuar porque o Glorioso optou por não pagar a multa prevista em contrato. Vitinho também está fora, suspenso, enquanto Kaio Pantaleão segue em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo.

A situação de Alexander Barboza ainda gera indefinição. O zagueiro negocia transferência para o Palmeiras e pode ser preservado novamente por Franclim Carvalho. Caso fique fora, Bastos e Ferraresi devem iniciar na defesa. No ataque, Arthur Cabral vive bom momento e segue como principal referência ofensiva, enquanto o goleiro Neto deve ser mantido como titular apesar das críticas recentes.

Provável escalação do Botafogo (4-2-3-1): Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi, Alex Telles; Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Edenílson, Álvaro Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Machado.

Destaques individuais de Atlético-MG x Botafogo

Jogador destaque · Atlético-MG Mateo Cassierra 4 Gols na temporada, vice-artilheiro do Galo em 2026 2 Jogos seguidos marcando, contra Cruzeiro e Juventud 10 Milhões de Euros Investimento do Galo na contratação junto ao Zenit em janeiro 1.86m Altura, referência aérea Jogador destaque · Botafogo Arthur Cabral 4 Gols nos cinco jogos da sequência invicta encerrada na derrota para o Remo 102 Gols na carreira na Europa, entre Basel, Fiorentina e Benfica 1.86m Altura, presença de área e jogo aéreo 15 Milhões de Euros Custo da transferência do Benfica em junho de 2025

Os Técnicos

Eduardo "Barba" Domínguez completa pouco mais de dois meses no comando do Atlético-MG. O treinador argentino de 47 anos assumiu o cargo em fevereiro, após a saída de Jorge Sampaoli, carregando no currículo trabalhos vitoriosos pelo Estudiantes, onde conquistou a Copa Argentina de 2023, a Copa da Liga de 2024 e o Clausura de 2025.

Conhecido por priorizar organização defensiva e equilíbrio tático, Domínguez ainda tenta ajustar o modelo de jogo em meio a uma sequência de lesões no elenco atleticano.

No Botafogo, Franclim Carvalho vive seu primeiro grande desafio como treinador principal no futebol sul-americano. O português de 39 anos retornou ao clube em abril para substituir Martín Anselmi, depois de ter participado da comissão técnica campeã brasileira e da Libertadores em 2024 ao lado de Artur Jorge.

Apesar da curta experiência como técnico principal, limitada à passagem pelo Belenenses em 2022, Franclim já mostrou capacidade de reorganizar o time em jogos continentais, embora ainda conviva com oscilações no Brasileirão.

Análise Tática

Eduardo Domínguez surpreendeu no clássico contra o Cruzeiro ao utilizar um sistema com três zagueiros e alas, estrutura que deu mais proteção defensiva ao Atlético-MG e priorizou transições rápidas pelos lados do campo. A tendência é que o treinador mantenha o 5-3-2 neste domingo, principalmente pelas ausências de Lyanco, Vitor Hugo e Alan Franco, que reduziram as opções defensivas do elenco.

O Botafogo de Franclim Carvalho costuma atuar no 4-2-3-1, com Montoro centralizado na criação e Matheus Martins aberto pela esquerda. A ausência de Vitinho pesa no equilíbrio defensivo da equipe, já que Mateo Ponte, provável substituto, oferece características mais ofensivas e pode deixar espaços importantes pelo setor direito.

O principal ponto do jogo deve estar justamente no confronto entre o ataque botafoguense e a defesa improvisada do Galo. O Botafogo construiu boa parte de seus 25 gols no Brasileirão em jogadas pelos corredores e bolas paradas, com Alex Telles exercendo papel importante na distribuição. Sem seus principais zagueiros, o Atlético pode sofrer especialmente nos duelos aéreos contra Arthur Cabral.

O desgaste físico também aparece como fator relevante para o time carioca, que chega ao terceiro jogo em uma semana. A tendência é de um Botafogo mais cauteloso nos minutos iniciais, tentando controlar o ritmo da partida. Ainda assim, as fragilidades defensivas mostradas contra o Remo indicam que o Atlético terá espaços para pressionar, principalmente se repetir a intensidade demonstrada no clássico mineiro.

Prognóstico de placar exato para Atlético-MG x Botafogo