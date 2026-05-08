Corinthians x São Paulo – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: São Paulo 4º (24 pts) · Corinthians 17º (15 pts) Previsão de placar: Corinthians 1 x 1 São Paulo – Odd 6,00 na Betsson Palpite principal: São Paulo marcar o primeiro gol – Odd 2,60 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – Odd 2,08 na Betsson Destaque ofensivo: Jonathan Calleri – 11 gols em 24 jogos na temporada – Para marcar – Odd 3,50 na Br4Bet

Corinthians e São Paulo fazem o clássico Majestoso neste domingo (10/05), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. As equipes chegam em lados opostos na tabela de classificação da competição: o Timão ocupa a 17ª posição na zona de rebaixamento, com 15 pontos, após derrota por 2 x 1 para o Mirassol, enquanto o Tricolor aparece em quarto lugar, com 24 pontos, após o empate em 2 x 2 com o Bahia.

O duelo também será marcado por punição imposta pelo STJD ao Corinthians após caso de injúria racial contra o Palmeiras. Com o fechamento do setor Oeste Inferior, a Neo Química Arena terá capacidade reduzida de cerca de 48 mil para 40 mil torcedores.

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Análise da partida

O Corinthians chega ao clássico em situação delicada na tabela, mas respaldado pela evolução recente sob o comando de Fernando Diniz. Contratado em 06 de abril para substituir Dorival Júnior, o treinador acumulou cinco vitórias e dois empates antes da derrota para o Mirassol, no último domingo. Foi também sob seu comando que o Timão garantiu vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores, confirmada após o empate em 1 x 1 com o Santa Fe, na quarta-feira, em Bogotá.

O contraste entre as competições ajuda a explicar o momento corintiano. No Brasileirão, o clube soma apenas 15 pontos em 14 rodadas, com três vitórias, seis empates e cinco derrotas. Os números ofensivos seguem modestos: nove gols marcados e dez sofridos, cenário agravado pela ausência de Memphis Depay, fora desde 22 de março por uma lesão de grau 2 na coxa direita.

O São Paulo de Roger Machado vive realidade diferente. O treinador assumiu a equipe em 10 de março de 2026 e registra 57% de aproveitamento, melhor início de um técnico no clube desde Muricy Ramalho, em 2013. Ainda assim, o rendimento no Brasileirão apresenta oscilações, especialmente fora de casa: o Tricolor soma três vitórias, um empate e quatro derrotas no recorte da competição.

O desempenho como visitante sustenta parte da cautela em torno do clássico. Em sete partidas longe do Morumbis pelo Brasileirão, o São Paulo venceu apenas duas vezes. A equipe derrotou o Mirassol por 1 x 0 em 25 de abril, mas também acumula tropeços recentes, como a derrota por 2 x 1 para o Vasco, em São Januário. O time de Roger costuma apresentar maior controle e consistência atuando em casa.

A atuação da comissão técnica na Sul-Americana reforçou as prioridades do clube para a sequência da temporada. Roger Machado escalou uma equipe inteiramente reserva contra o O'Higgins, utilizando nomes como Coronel, Dória, Enzo Díaz, Luan, Cauly, Tapia, Ferreira e André Silva. Mesmo assim, o São Paulo arrancou um empate sem gols que praticamente assegurou a liderança do Grupo C.

Do lado corintiano, o cenário foi diferente. Apesar da classificação já encaminhada, Fernando Diniz optou por utilizar força quase máxima na altitude de Bogotá, buscando manter o nível competitivo da equipe. A maratona agora pesa para o Timão, que chegará ao clássico disputando o terceiro jogo em sete dias, encerrando a única semana cheia de treinamentos desde a chegada do treinador.

Outros palpites para Corinthians x São Paulo

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Confrontos diretos

O Majestoso deste domingo será o 366º confronto entre Corinthians e São Paulo desde 1930. O retrospecto geral ainda favorece o Timão, com 134 vitórias contra 115 do Tricolor, além de 117 empates. O cenário recente, porém, aponta equilíbrio com leve vantagem são-paulina: nos últimos seis encontros, o São Paulo venceu quatro vezes, o Corinthians uma, e houve um empate.

O duelo mais recente aconteceu em 18 de janeiro deste ano, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, justamente na Neo Química Arena. O São Paulo saiu na frente com gol de Tapia, de cabeça, após cruzamento de Danielzinho, mas Breno Bidon empatou aos 44 minutos do segundo tempo com uma finalização no ângulo direito de Rafael, decretando o 1 x 1.

O último encontro pelo Brasileirão, disputado em 20 de novembro de 2025, terminou com vitória corintiana por 3 x 1 na 34ª rodada. Yuri Alberto marcou duas vezes, e Memphis Depay completou o placar com um golaço. O resultado interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas do São Paulo no clássico.

Notícias de Corinthians x São Paulo

Corinthians

O Corinthians ganhou novos problemas para o clássico nesta semana. André Luiz cumpre a segunda partida da suspensão aplicada pelo STJD após a expulsão contra o Vasco, enquanto Allan está fora pelo acúmulo de cartões amarelos, recebido na derrota para o Mirassol. As duas ausências obrigam Fernando Diniz a reorganizar o meio-campo para o Majestoso.

Memphis Depay segue como dúvida e dificilmente começará entre os titulares. O holandês trata uma lesão de grau 2 na coxa direita desde 22 de março. Internamente, o retorno mais provável é projetado para o duelo de volta contra o Barra, pela Copa do Brasil, em 14 de maio.

A lista de desfalques do Timão segue extensa. Kayke perderá o restante da temporada após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Vitinho, João Pedro Tchoca, Charles e Hugo Farias continuam no departamento médico. Em contrapartida, Matheuzinho e Gustavo Henrique retornam após suspensão, e André Carrillo ganha importância no setor de criação depois da ausência dos volantes titulares.

A boa notícia para Diniz veio fora das quatro linhas. O treinador foi absolvido por unanimidade pelo STJD após as críticas feitas à arbitragem contra o Mirassol e estará no banco de reservas no clássico. Hugo Souza, que voltou a atuar na altitude de Bogotá após cumprir suspensão, segue confirmado como titular no gol corintiano.

Provável escalação do Corinthians (4-3-3): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo

No São Paulo, o cenário ficou ainda mais delicado depois da partida contra o Bahia. Lucas Moura sofreu ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita, passou por cirurgia em 04 de maio e só deve retornar aos gramados no primeiro semestre de 2027. O camisa 7 havia acabado de voltar após se recuperar de uma fratura nas costelas.

Além de Lucas, Roger Machado segue sem Pablo Maia, Marcos Antônio, Alan Franco, Lucas Ramon, Maik e Rafael Tolói, todos entregues ao departamento médico. Bobadilla, preservado da viagem ao Chile, volta a ficar disponível para o clássico.

As ausências obrigam mudanças importantes na defesa tricolor. Cédric Soares e Dória devem assumir vagas na linha defensiva ao lado de Sabino e Wendell. No ataque, Ferreirinha disputa espaço entre os titulares após marcar no empate diante do Bahia, em Bragança Paulista.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Cédric Soares, Sabino, Dória e Wendell; Bobadilla e Danielzinho; Artur, Luciano e Cauly; Calleri. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Corinthians x São Paulo

Jogador destaque · Corinthians Yuri Alberto 5 Gols na temporada 2026 em 22 jogos disputados 7 Jogos sem marcar, último gol foi contra o Platense pela Libertadores 2 Gols sobre o São Paulo na vitória em novembro de 2025 81 Gols pelo Corinthians em 227 partidas, ídolo atual Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 6 Gols no Brasileirão, artilheiro do São Paulo 11 Gols em 24 jogos na temporada 2026 100 Participações em gols na segunda passagem pelo clube 161 Minutos para participações em gol, dados Sofascore

Os Técnicos

Fernando Diniz assumiu o Corinthians em 06 de abril, com contrato até o fim de 2026, pouco mais de um mês após deixar o Vasco. Ex-jogador do clube entre 1997 e 1998, o treinador vive seu primeiro grande desafio desde a saída do Fluminense, onde conquistou a Libertadores de 2023 e posteriormente comandou a seleção brasileira. O início no Timão é positivo: são cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito partidas, desempenho que representa 62,5% de aproveitamento.

Roger Machado, por sua vez, assumiu o São Paulo em 10 de março após a saída de Hernán Crespo. Aos 51 anos, o ex-lateral-esquerdo soma passagens por clubes como Palmeiras, Bahia, Fluminense, Grêmio e Internacional e registra o melhor início de um treinador são-paulino em mais de dez anos, com 57% de aproveitamento em 11 jogos.

Apesar dos números gerais positivos, o desempenho no Campeonato Brasileiro ainda gera questionamentos. O São Paulo apresenta aproveitamento de 41,6% na competição e vem recebendo críticas da torcida pelas oscilações recentes, principalmente nos jogos fora de casa.

Análise Tática

Fernando Diniz deve manter a estrutura em 4-3-3, com Raniele e André Carrillo dando sustentação ao meio-campo, Breno Bidon fazendo a ligação com o setor ofensivo e Rodrigo Garro centralizando a criação. Lingard atua entre as linhas para aproximar o jogo de Yuri Alberto, principal referência ofensiva da equipe. A proposta segue o padrão característico de Diniz, baseado em posse de bola, circulação curta e construção paciente desde a defesa.

O principal ponto de atenção do Corinthians está no sistema defensivo. A equipe sofreu dez gols em 14 rodadas, com dificuldades principalmente pelos lados do campo. Matheus Bidu tem sido pressionado no setor esquerdo, enquanto Matheuzinho alterna bons momentos com falhas de cobertura, cenário que pode ser explorado pelo São Paulo.

Roger Machado mantém o Tricolor organizado em um 4-2-3-1 mais equilibrado. Bobadilla e Danielzinho protegem a faixa central, enquanto Artur atua aberto pela direita, Luciano circula por dentro e Cauly funciona como segundo articulador. Na frente, Calleri segue como referência física e peça importante para gerar espaços aos meias, estrutura que funcionou nos gols marcados diante do Bahia.

O comportamento sem a bola pode ser decisivo para o clássico. O Corinthians teve apenas 41% de posse contra o Mirassol e produziu pouco ofensivamente, com apenas três finalizações certas. Diante de um São Paulo confortável em atuar em bloco médio e acelerar nas transições, o Timão precisará encontrar mais fluidez para quebrar a marcação rival.

As bolas paradas aparecem como alternativa importante para os donos da casa. Gustavo Henrique já marcou duas vezes em jogadas ensaiadas na temporada e foi decisivo no empate em Bogotá ao balançar as redes após cobrança de escanteio. Garro, principal cobrador da equipe, deve explorar justamente o espaço entre Sabino e Dória, dupla que ainda não acumulou sequência atuando junta pelo São Paulo.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Corinthians 1 x 1 São Paulo A análise aponta para mais um Majestoso equilibrado e de poucos espaços, seguindo o padrão recente do clássico. O Corinthians chega pressionado após a derrota para o Mirassol, desgastado pela viagem a Bogotá e ainda desfalcado por suspensões importantes no meio-campo. Em contrapartida, terá o apoio de quase 40 mil torcedores na Neo Química Arena e a necessidade urgente de reagir no Brasileirão. O São Paulo, por outro lado, chega fisicamente mais preservado depois de poupar os titulares na Sul-Americana, mas segue apresentando rendimento irregular como visitante. O Tricolor venceu apenas duas das sete partidas fora de casa no campeonato e empatou os três compromissos mais recentes na temporada. O histórico recente entre os rivais reforça a tendência de equilíbrio, como no empate por 1 x 1 no Paulistão, em janeiro, cenário que aponta novamente para um duelo aberto, mas com placar contido. O Corinthians produz apenas 0,71 gol por partida como mandante no Brasileirão, com nove gols em 14 rodadas

como mandante no Brasileirão, com nove gols em 14 rodadas O São Paulo está há três jogos sem vencer em todas as competições, considerando empates com Bahia, Millonarios e O'Higgins

em todas as competições, considerando empates com Bahia, Millonarios e O'Higgins Sem Memphis Depay, André, Allan, Lucas Moura, Pablo Maia, Alan Franco e Lucas Ramon, ambos os times têm baixas decisivas

O Tricolor preservou os titulares no jogo da Sul-Americana, e o Corinthians escalou força máxima pela Libertadores

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x São Paulo