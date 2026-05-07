Liverpool x Chelsea – Palpites, análise e odds (09/05)

Análise Rápida ⚽ Partida: Liverpool x Chelsea — Premier League, 36ª rodada 🔁 Resultado do primeiro turno: Chelsea 2 x 1 Liverpool (4 de outubro de 2025, em Stamford Bridge) 📊 Melhor palpite: Ambas as equipes marcam no 2º tempo — odds 2,27 🎯 Placar previsto: Liverpool 2 x 1 Chelsea

O Liverpool recebe o Chelsea em Anfield neste sábado, 9 de maio, pela 36ª rodada da Premier League, em uma partida na qual as duas equipes chegam com feridas a tratar. Os Reds caíram por 3 x 2 no Old Trafford no último domingo diante do Manchester United, derrota que escancarou as fragilidades de uma temporada irregular demais para os atuais campeões. O Chelsea, por sua vez, está mergulhado em uma espiral preocupante: seis derrotas consecutivas no campeonato, sem técnico efetivo até o final da temporada.

Os interesses esportivos seguem reais para os dois lados. Com três rodadas a disputar, ambos brigam para terminar o mais alto possível na tabela. O Liverpool tenta confirmar matematicamente a vaga na próxima Champions League. Para o Chelsea, há ainda a perspectiva da final da FA Cup no horizonte, e uma vitória em Anfield mudaria por completo a leitura da temporada.

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Análise da partida

O Liverpool entra na partida com a frustração de uma temporada que não lembra em nada a anterior. Vice-campeões da EFL Cup na última temporada e campeões da Premier League com sete pontos de vantagem, os comandados de Arne Slot vivem uma das piores defesas de título já vistas na Inglaterra nos últimos anos.

A sequência de cinco vitórias seguidas no início do exercício, incluindo um 1 x 0 sobre o Arsenal, havia animado os campeões. Mas as derrotas para Chelsea, Manchester City, Manchester United, Crystal Palace, Brentford e Nottingham Forest fizeram os Reds aterrissar — e, ao longo dos meses, ruir.

Em Anfield, o retrospecto ainda é aceitável. Com dez vitórias, quatro empates e três derrotas em casa, o Liverpool segue um time difícil de bater diante de seu público, mesmo desfalcado. A perda de Mohamed Salah por lesão muscular complica tudo: com sete gols e seis assistências em 25 jogos, o egípcio ainda era um dos trunfos ofensivos mais constantes do clube.

O Chelsea chega a Anfield no momento mais frágil de toda a temporada. Seis derrotas seguidas na Premier League, das quais cinco sem balançar as redes. O 3 x 1 sofrido em casa para o Nottingham Forest acrescentou mais uma linha negra à lista.

Calum McFarlane, promovido do time reserva após o afastamento de Liam Rosenior no fim de abril, tenta estabilizar um grupo que perde referências no pior momento possível. Ao mesmo tempo, o Chelsea está na final da FA Cup.

Outros palpites para Liverpool x Chelsea

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Confrontos diretos

Desde que Roman Abramovich começou a injetar dinheiro no Chelsea no início dos anos 2000, a rivalidade com o Liverpool se tornou uma das mais intensas da Inglaterra. Os dois clubes se enfrentaram cinco vezes em semifinais da Liga dos Campeões entre 2004 e 2008. O retrospecto geral segue ligeiramente favorável aos Reds: o Liverpool venceu 87 confrontos diretos contra os Blues ao longo das décadas, contra 67 vitórias do Chelsea, com 46 empates.

Na Premier League dos últimos anos, o equilíbrio é maior. Nos seis confrontos diretos mais recentes, o Liverpool venceu três, o Chelsea dois, com dois empates. A tendência de fundo segue a favor dos Reds, mas o Chelsea soube se mostrar competitivo nos jogos grandes.

O jogo de ida desta temporada aconteceu em 4 de outubro de 2025, em Stamford Bridge, e terminou com vitória do Chelsea por 2 x 1. Moisés Caicedo abriu o placar logo aos 14 minutos, Cody Gakpo empatou para o Liverpool em torno da hora de jogo, e Estêvão Willian selou a partida nos acréscimos finais (90+5'). O resultado pesou no balanço dos Reds nesta temporada, e o Liverpool certamente quer apagar essa lembrança em Anfield.

Nas últimas cinco temporadas, uma das referências mais marcantes é a sequência de finais de copa que opôs os dois clubes em momentos decisivos. O Liverpool venceu a final da EFL Cup em 2024 (1 x 0 na prorrogação). Antes disso, as duas finais de 2022 — Copa da Liga e FA Cup — foram decididas nos pênaltis em favor do Liverpool após dois 0 x 0. Uma rivalidade que nunca se resolve com facilidade.

Notícias de Liverpool x Chelsea

Liverpool

O Liverpool chega ao jogo com a enfermaria lotada. Mohamed Salah (sete gols e seis assistências em 25 jogos) está fora por lesão muscular, assim como Hugo Ekitike, que vivia sua melhor temporada pessoal com 11 gols antes da ruptura no tendão de Aquiles sofrida diante do PSG. Conor Bradley (joelho), Wataru Endo (tornozelo), Stefan Bajcetic (posteriores), Giovanni Leoni (joelho) e o goleiro Giorgi Mamardashvili (joelho) também estão fora.

O caso de Alisson Becker segue em aberto até sábado. Se o brasileiro não passar nos testes físicos, Freddie Woodman seguirá no gol. Alexander Isak, em dúvida por causa de um problema na virilha, também precisa ser monitorado nas próximas horas.

Liverpool (4-4-2): Freddie Woodman; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz. Técnico: Arne Slot.

Chelsea

O Chelsea apresenta uma lista de desfalques igualmente extensa. Mykhailo Mudryk está suspenso. Estêvão (posteriores) é baixa. O jovem Jesse Derry, que tinha acabado de fazer sua estreia profissional antes de sair de maca após uma concussão diante do Forest, está vetado. Pedro Neto e Alejandro Garnacho seguem como dúvidas. Robert Sanchez, que também sofreu concussão diante dos Tricky Trees, deve dar lugar a Filip Jorgensen no gol.

A boa notícia para os Blues: Levi Colwill voltou aos gramados contra o Forest (entrou no intervalo) e tende a manter a vaga na defesa no sábado. McFarlane confirmou que os sinais são positivos para Sanchez e Derry, mas sem incluí-los nos planos para esta viagem.

Chelsea (4-2-3-1): Filip Jorgensen; Malo Gusto, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Romeo Lavia; Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; João Pedro. Técnico interino: Calum McFarlane.

Destaques individuais de Liverpool x Chelsea

Jogador destaque · Liverpool Florian Wirtz 5 Gols na Premier League 3 Assistências na Premier League 29 Jogos disputados na temporada 3 Gols marcados em Anfield Jogador destaque · Chelsea João Pedro 15 Gols na Premier League 5 Assistências na Premier League 33 Jogos disputados na temporada 7 Gols como visitante na Premier League

Os técnicos

Arne Slot fez um trabalho notável em 2024-25, levando o Liverpool ao título logo em sua primeira temporada no comando dos Reds após suceder Jürgen Klopp. A temporada 2025-26 é mais sombria. As lesões acumuladas no setor ofensivo, sobretudo Salah e Ekitike, claramente quebraram o ritmo da equipe. Slot não encontrou as soluções rapidamente, e o Liverpool paga o preço hoje. O holandês segue, ainda assim, um técnico reconhecido pelo trabalho na construção ofensiva e na estrutura defensiva.

Calum McFarlane, por sua vez, vive uma situação peculiar. Treinador da equipe sub-21 do Chelsea desde o verão europeu de 2025, depois de passagens pelas categorias de base do Manchester City e do Southampton, foi alçado a interino em 22 de abril de 2026, no dia seguinte à demissão de Liam Rosenior. Aos 40 anos, assume suas primeiras funções nesse nível com uma equipe em crise ofensiva total. Seu primeiro grande resultado: vitória por 1 x 0 sobre o Leeds na semifinal da FA Cup.

Análise tática

Slot optou por um 4-4-2 que oferece bloco compacto e suporte ofensivo denso. A dupla Szoboszlai-Wirtz no ataque exige muito do Liverpool em termos de pressão alta e transições rápidas, mas é precisamente nesse ponto que o Chelsea se mostra mais vulnerável. O duplo pivô Caicedo-Lavia segura bem a posse, mas, se o Liverpool conseguir pressionar alto e forçar erros nas zonas de saída, os Blues terão dificuldade para construir limpo.

Jeremie Frimpong na lateral direita oferece ameaça constante pelo flanco. O ex-Leverkusen terá pela frente Marc Cucurella, que atua na esquerda. O duelo é interessante: Cucurella é combativo e capaz de empurrar atacantes que se isolam contra ele, mas Frimpong nas costas da defesa adversária em corrida longa é um problema sério.

Para o Chelsea, tudo passa por Cole Palmer e João Pedro. O inglês é o cérebro criativo do meio ofensivo e tende a aparecer nos espaços deixados por defesas saídas demais. Van Dijk e Konaté formam uma dupla sólida no centro, mas se mostram menos imperiais nesta temporada. Palmer, se receber a bola em zona apropriada diante de uma marcação alta dos Reds, pode machucar. João Pedro, por sua vez, marcou em casa e fora ao longo da temporada (oito gols em Stamford Bridge, sete fora). Não desaparece em função do mando.

O problema do Chelsea, no momento, é sobretudo mental. Seis derrotas seguidas, ausência de técnico efetivo e agora uma viagem ao estádio dos atuais campeões. Taticamente, McFarlane tem os perfis certos para criar problemas ao Liverpool. Executar o plano por 90 minutos é outra história.

O Liverpool precisará atenção nas transições. Com Alisson em dúvida e Woodman como possível titular, o Chelsea pode buscar bolas longas diretas para João Pedro, pressionando a defesa. O atacante brasileiro de 24 anos com 15 gols no campeonato não precisa de muito para ser perigoso.

Prognóstico de placar exato para Liverpool x Chelsea

🎯 Previsão de Placar Liverpool 2 x 1 Chelsea O Liverpool tem qualidade individual superior, joga em Anfield e precisa dos três pontos para carimbar a Liga dos Campeões — mas o Chelsea conta com João Pedro, atacante regular demais nesta temporada para sair de Liverpool sem balançar as redes. Os Reds somam oito vitórias, três empates e três derrotas em casa nesta Premier League. Mesmo sem Salah, sem Ekitike e com Woodman provavelmente entre as traves, perder pontos diante do próprio público no momento de selar a vaga na Liga dos Campeões 2026-27 seria um colapso difícil de justificar para Arne Slot.

Cinco das seis derrotas consecutivas do Chelsea no campeonato vieram sem balançar as redes — incluindo o 3 x 0 sofrido em Brighton que custou o cargo a Liam Rosenior.

O Liverpool marcou em 14 jogos consecutivos na Premier League. Mesmo com o setor ofensivo reconstruído pelas lesões, Wirtz, Szoboszlai e Gakpo mantêm a equipe produtiva — e vale notar que três dos cinco gols de Wirtz nesta temporada saíram justamente em Anfield.

João Pedro anotou sete dos seus 15 gols na Premier League fora de casa nesta temporada e costuma aparecer mesmo em jogos em que o Chelsea não consegue construir coletivamente. É justamente o fator que sustenta o 2 x 1 em vez de um placar mais elástico para os mandantes.

Resumo do palpites do Lance para Liverpool x Chelsea