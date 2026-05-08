Douglas e Adriano dividem o coração dos 'vôleifãs' na final da Superliga

A final da Superliga Masculina 2025/26 entre Sada Cruzeiro e Campinas reunirá diferentes personagens no Ginásio do Ibirapuera, no próximo domingo (10). Seja pelo estilo de jogo, carreira ou personalidade, todos os atletas que disputam o título por suas equipes são únicos, mas dois deles geram ainda mais identificação com os "vôleifãs". Douglas Souza e Adriano chamam a atenção não só pelo talento mostrado dentro de quadra, mas também pelo carisma e bom humor, que conquistaram o coração dos torcedores.

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Fenômeno das redes, Douglas Souza atribui carinho à autenticidade

Douglas Souza em ação pelo Sada Cruzeiro na semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Segundo maior pontuador do Sada Cruzeiro na Superliga e 16º geral com 261 pontos, Douglas Souza leva a vida dupla de atleta e influenciador. Em apenas uma rede social, o jogador de 31 anos possui 1,8 milhão de seguidores que acompanham sua rotina fora das quadras e os bastidores do ambiente da equipe celeste.

Além dos feitos profissionais, como as conquistas do ouro na Rio 2016 e de três títulos de Superliga, Douglas é constantemente lembrado por ter "furado a bolha" nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os stories — publicações com 24 horas de validade — feitos pelo ponteiro durante a competição viralizaram entre os internautas, repercutindo até mesmo fora do nicho do vôlei.

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Em um período em que os torcedores estavam reclusos em casa devido à pandemia da Covid-19, Douglas mostrou de forma descontraída a rotina dos treinos, jogos e outros compromissos da Seleção Brasileira no Japão. A parceria com o colega de quarto Maurício Borges, que estará em quadra pelo Campinas na final, era outro elemento característico e indispensável nas postagens.

Desde então, o ponteiro do Cruzeiro cresceu ainda mais em popularidade e, naturalmente, se dedicou ao posto de influenciador digital, agora compartilhando seu próprio dia a dia como atleta. Em entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira (8), ele explicou que a autenticidade faz com que ele seja amado por tantos "vôleifãs".

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— Eu sou uma pessoa totalmente normal, sabe? Eu tenho maus dias, eu tenho mau humor pra caramba, eu sou muito chato, eu tenho meu jeitinho. Só que as pessoas, de algum jeito, se identificam com isso. Elas gostam dessa realidade, de você ser autêntico. Se eu não tô gostando de tal coisa, eu fico com meu 'carão' quietinho ali, e as pessoas percebem isso. Então, eu acho que isso gera essa identificação que a galera tanto gosta.

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Discreto, Adriano usa a paixão dos fãs como combustível em quadra

Adriano, do Campinas, em jogo contra o Sada Cruzeiro pela Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Do outro lado da quadra, sem a mesma exposição, mas com talento e reconhecimento equiparável, está Adriano Xavier. Quinto maior pontuador da Superliga com 414 pontos, o ponteiro do Campinas está caindo no gosto dos torcedores gradualmente, conforme ganha destaque no cenário nacional e na Seleção Brasileira.

Com as grandes exibições ofensivas e a evolução no passe demonstradas ao longo da temporada, a tendência é que o jogador de 24 anos ganhe ainda mais visibilidade em 2026 com a camisa verde-amarela, sob o comando de Bernardinho. O carisma e a cordialidade são alicerces desse progresso, apesar de o jogador não ser tão extrovertido.

Questionado sobre ter conquistado o coração dos "vôleifãs", Adriano contou que sonhava com o reconhecimento do público que acompanha a modalidade. Ele considera a paixão da torcida um combustível essencial para buscar o primeiro troféu de Superliga da carreira.

— Eu acho que tudo é uma construção, né? É algo que eu já almejava quando eu iniciei no vôlei, e o trabalho vem mostrando resultado. Esse amor pela torcida, essa alegria que eles trazem pra nós, eu acho que eu tô conseguindo retribuir através da quadra. Gosto muito, e é um incentivo também, continuar dando alegria pra eles.

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Informações sobre a final da Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro x Campinas - Final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, GE TV (YouTube), SporTV 2 e VBTV (streaming)

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