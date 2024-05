Palpite: Girona x Granada – Campeonato Espanhol – 24/5/2024

Photo by Pau BARRENA / AFP







Sem sombra de dúvidas, a equipe com a campanha mais surpreendente da La Liga na atual temporada, Girona, se despede desta edição contra o já rebaixado Granada. O jogo começa às 16h (de Brasília) da sexta-feira (24). E as equipes se encontram no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Girona x Granada

Com apenas uma derrota nas últimas seis rodadas, o Girona chega para sua partida final em clima de festa. Enquanto isso, o Granada chega sem chances de se salvar do rebaixamento, já tendo sua queda decretada há mais de quatro rodadas.

Por mais que ambas as equipes não tenham motivação para pontuar na rodada final, o Girona busca fechar uma incrível temporada com chave de ouro, tendo o mando de campo e um adversário bem menos qualificado para realizar este feito. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Girona”.

Girona e seu desempenho atual

O Girona subiu para a divisão de elite do Campeonato Espanhol na temporada passada, onde terminou na 10ª colocação da La Liga 2022/2023.

Por este motivo, seu objetivo nesta edição era se manter na primeira divisão da Espanha, que acabou se tornando a melhor campanha da história do clube na 1ª divisão.

Com 78 pontos conquistados, chega para a última rodada com a terceira colocação garantida, em uma trajetória marcada por 24 vitórias, 6 empates e apenas 7 derrotas.

Granada e sua última performance

O Granada voltou para a primeira divisão do Campeonato Espanhol na temporada passada, mas já sofreu a queda matematicamente nesta edição com algumas rodadas de antecedência.

Definitivamente, o elenco mostrou não ter nível para se manter na La Liga. Com apenas 21 pontos conquistados em 37 rodadas, realizou uma trajetória marcada por 4 vitórias, 9 empates e 24 derrotas.

A equipe também chega para a rodada final com uma terrível sequência, estando há quatro partidas seguidas sem somar um ponto sequer, vindo de derrotas contra o Sevilla, Real Madrid, Rayo Vallecano e Celta de Vigo, respectivamente.