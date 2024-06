Palpite: França x Polônia – Eurocopa – 25/6/2024

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP) • Atualizada em 25/06/2024 - 07:29

Seguindo como forte candidata ao título, a França encara a modesta Seleção Polonesa, que segue sem pontuar na competição e está praticamente eliminada da Euro 2024. O jogo começa às 13h (de Brasília) da terça-feira (25). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista na Globoplay e Cazé TV.

Palpite França x Polônia

Com performances regulares nas duas primeiras rodadas, a França praticamente garantiu presença na fase seguinte da Euro 2024, tendo quatro pontos somados dos seis disputados. Enquanto isso, a Polônia segue sendo uma das poucas seleções que ainda não pontuaram na competição, resultado de derrotas contra Holanda e Áustria.

A Seleção Polonesa definitivamente não vive um bom momento. Nem mesmo a entrada de Lewandowski na última rodada surtiu efeito, sendo improvável que consiga oferecer algum risco a uma das principais candidatas ao título nesta rodada final. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – França”.

Palpite Final: França vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aposte na Copa América com a bet365: confira mercados e dicas de palpites.

França e seu desempenho atual

A França segue com performances regulares na atual temporada. Após fratura no nariz de seu principal jogador, Kylian Mbappe, a seleção tenta poupar o jogador para a fase final da Euro 2024, já que o elenco está praticamente garantido nas oitavas de final.

Em sua trajetória inicial pela competição, iniciou vencendo a Áustria com mais dificuldade do que o imaginado. Com triunfo por 1 a 0, o único tento assinalado da partida foi contra, com Wober marcando contra a sua própria meta.

Na última vez que entrou em campo, protagonizou o primeiro empate sem gols da Eurocopa. Diante da Holanda, ambas as seleções perderam diversas oportunidades claras de balançar as redes, além do gol anulado da Seleção Holandesa por impedimento.

Polônia e sua última performance

A Polônia segue com sua campanha vexatória na Euro 2024. Sem a presença de seu principal jogador, Robert Lewandowski, a seleção teve a sua estreia contra a Holanda.

Na partida, chegou a surpreender e abrir o placar com Buksa aos 16 minutos. Porém, não suportou a forte pressão da seleção adversária, que buscou a igualdade com Cody Gakpo aos 29’ e virou a partida com Weghorst aos 83’.

Posteriormente, encarou a Áustria em jogo que poderia mudar o destino do elenco na competição. No entanto, foi dominada taticamente durante os 90 minutos e perdeu por 3 a 1, chegando para a rodada final sem pontos conquistados.