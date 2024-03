Palpite: Fortaleza x Ceará – Copa do Nordeste – 20/3/2024

Lucas Emanuel/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em apresentação pela sexta partida da Copa do Nordeste, temos o Clássico-Rei entre o Fortaleza e o Ceará. A bola rola nesta quarta-feira (20) às 21h30 (de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza, CE, Brasil. Assista na ESPN, no STAR+ e DAZN.

Palpite Fortaleza x Ceará

O Fortaleza tem uma invencibilidade de oito jogos, vencendo quatro e empatando quatro. O Ceará conta com apenas um sucesso em sete partidas, perdendo outra e com cinco igualdades. Então, as equipes chegam em momentos distintos para este clássico cearense na Copa do Nordeste.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida bem disputada na capital cearense, pois os dois times precisam da vitória para subir na tabela dos seus respectivos grupos. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. É preciso que o placar final tenha ao menos três gols feitos.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

​- 1.95 na bet365

- 1.95 na Betano

- 1.90 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza enfrentou o Maracanã na Arena Castelão para disputar o jogo da volta da semifinal do Campeonato Cearense e venceu por 3 a 0. A primeira partida terminou empatada por 1 a 1, ficando no agregado o sucesso do tricolor por 4 a 1.

Neste segundo confronto, o Leão do Pici teve desempenho excelente e não deu brechas ao oponente. O placar foi aberto com Moisés batendo uma penalidade. No começo do segundo tempo, o camisa 21 marcou de novo e Marinho fez um golaço de falta para fechar a conta.

No segundo jogo pela Copa do Brasil, o tricolor cearense encarou o Retrô na Arena Castelão e empatou por 0 a 0 no tempo regulamentar. A equipe da casa teve boas chances, mas em nenhuma conseguiu fazer gol.

Terminando empatado, a decisão da partida foi nas penalidades. Calebe e Lucero perderam as duas primeiras batidas do Fortal, enquanto Fernandinho e Renato desperdiçaram para o azulão. No final, a equipe cearense venceu por 3 a 2.

Atualmente, o Fortaleza ocupa a segunda posição do Grupo B da Copa do Nordeste com oito pontos, há quatro do líder, Bahia. Em cinco jogos, conseguiu duas vitórias, teve dois empates e perdeu apenas uma vez.

Como chega o Ceará

O Ceará está em sétimo lugar na tabela do Grupo A da Copa do Nordeste. Dentre as cinco rodadas que já jogou, conquistou apenas um sucesso, ficou na igualdade três vezes e perdeu somente uma. Com isso, possui seis pontos e está há quatro pontos do líder.

Na semifinal do Campeonato Cearense, o Vovô jogou contra o Ferroviário e depois de dois jogos equilibrados, avançou para a grande final. Na ida, o alvinegro foi até o Estádio Presidente Vargas e ganhou por 3 a 2.

O duelo da volta foi na Arena Castelão e terminou com o placar de 1 a 1. Lourenço fez o primeiro gol do Vozão no fim do primeiro tempo. O Tubarão da Barra empatou com gol contra de Matheus Bahia, mas não reverteu o resultado geral.

O último jogo pela Copa do Nordeste foi contra o Bahia, atuando na Arena Castelão e o tricolor baiano venceu por 2 a 1, de virada. O embate foi muito apertado, com boas chances para os dois lados.

Com apenas 10 minutos no relógio, Erick Pulga balançou as redes primeiro para o Ceará. A reação foi com Everaldo Stum logo depois do Bahêa ter tomado o gol. A grande virada foi com Thaciano no final do jogo.