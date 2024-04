Palpite: Fluminense x Vasco – Campeonato Brasileiro – 20/4/2024

(Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de sofrerem sua primeira derrota na competição, Fluminense e Vasco se enfrentam na terceira rodada do Brasileirão. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (20). E as equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Fluminense x Vasco

O Fluminense vive um momento ruim na atual temporada, vindo de derrota na jornada passada do Brasileirão e tendo apenas uma vitória nas últimas sete partidas. Enquanto isso, o Vasco também chega após ter sido superado dentro de campo, mas ao menos, venceu sua estreia na competição.

Essa será a melhor chance do Fluzão voltar a vencer no ano. Tendo o mando de campo diante de seu rival, o Tricolor carioca deve comandar as principais ações da partida e consequentemente, as melhores chances de balançar as redes. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fluminense

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense desandou ao longo da temporada. Na primeira fase do Campeonato Carioca, a equipe estava invicta até a nona rodada. Porém, após ter perdido o título da Recopa Sul-Americana contra a LDU, as coisas foram de mal a pior.

Entrou em campo em mais 10 oportunidades, tendo vencido apenas duas delas. Na mais recente, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão, perdeu por 2 a 1, de virada, contra o Bahia.

Na estreia da competição, ao menos conseguiu um empate por 2 a 2 contra o Bragantino, em confronto que chegou a abrir o placar e levar a virada.

Vasco e sua última performance

O Vasco encarou sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro na rodada passada. Contra o RB-Bragantino, foi até a Red Bull Arena, em Bragança Paulista.

Mesmo sendo visitante, não se intimidou e com 56% da posse de bola, chegou a empatar o confronto com Vegetti, após iniciar em desvantagem no marcador logo aos 9 minutos da primeira etapa.

Porém, quem fez o terceiro e o último gol do confronto foi o elenco mandante, que encontrou o caminho das redes com Vitor Naum, há doze minutos do fim.