Palpite: Equador x Bolívia – Amistoso Internacional – 12/6/2024

Publicada em 12/06/2024 - 01:02

Realizando sua última aparição antes da Copa América, a Bolívia terá a difícil missão de encarar o Equador, que ainda tem mais dois amistosos preparatórios antes do início da competição. O jogo começa às 22h30 (de Brasília) da quarta-feira (12). As equipes se encontram no Subaru Park, na Pensilvânia, Estados Unidos.

Palpite Equador x Bolívia

Apesar das derrotas nas últimas vezes que entrou em campo, o Equador enfrentou apenas seleções de grande potencial técnico, sendo favorito nesse confronto. Enquanto isso, a Bolívia segue com atuações irregulares e pouco consistentes nos últimos amistosos, tendo apenas uma vitória nos três que disputou neste ano.

A Bolívia não é uma seleção com grande qualidade técnica. Oferecendo diversas brechas defensivas em suas partidas, a seleção dificilmente não cederá a pressão do Equador, mesmo que adote um estilo de jogo recuado. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Equador”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Equador

​- 1.44 na bet365

- 1.45 na Betano

- 1.42 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Equador e seu desempenho atual

O Equador começou o ano embalado com a excelente sequência de resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo, onde venceu seu primeiro amistoso de 2024 ao encarar a Guatemala.

Porém, resolveu colocar seu elenco frente a frente contra duas seleções de grande potencial. No primeiro deles, foi superado contra a Itália, fora de casa, por 2 a 0.

Na sequência, encarou a Seleção Argentina no Soldier Field, em Chicago, e com único gol assinalado por Di Maria na partida, foi derrotado por 1 a 0.

Bolívia e sua última performance

A Bolívia marcou amistosos neste ano apenas contra seleções de menor qualidade técnica. Apesar deste fato, somou apenas uma vitória ao enfrentar a Argélia, Andorra e México, respectivamente.

Contra os dois primeiros, acabou derrotada em partida eletrizante contra a Argélia por 3 a 2; mas se redimiu e garantiu seu primeiro triunfo do ano ao superar a Andorra por 1 a 0.

Na última vez que entrou em campo, enfrentou a Seleção Mexicana no Soldier Field e apesar de realizar uma atuação mediana, acabou derrotada por 1 a 0, com gol assinalado por Alvarez aos 47’.