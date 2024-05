Palpite: Empoli x Roma – Campeonato Italiano – 26/5/2024

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)







26/05/2024

Precisando da vitória para se livrar do rebaixamento, o Empoli recebe a Roma na rodada final da Série A. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Carlo Castellani Stadium, em Empoli, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Empoli x Roma

Desesperado pelo resultado positivo, o Empoli precisa somar pontos para continuar sonhando com a permanência na divisão de elite do futebol italiano. Enquanto isso, a Roma continua com resultados sólidos na reta final da competição, vindo de vitória contra o Genoa na partida mais recente.

Ainda precisando pontuar para se manter matematicamente na sexta posição, a Roma virá a campo com seus principais jogadores na última rodada, sendo provável que comande as principais ações da partida. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Roma”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Roma

Empoli e seu desempenho atual

O Empoli chega pressionado e em apuros para a rodada final do Campeonato Italiano. Na antepenúltima colocação, estará rebaixado caso perca contra a Roma.

Com apenas 33 pontos somados ao final da 37ª rodada, precisa vencer sua última aparição na competição, o que já seria o suficiente para se manter na Série A.

Mesmo assim, é válido lembrar que a equipe teve diversas oportunidades de assegurar vaga na divisão de elite nas rodadas mais recentes, mas não vence há quatro jogos.

Roma e sua última performance

A Roma ainda possui um objetivo na atual temporada, que é se manter entre os seis primeiros colocados ao final das 38 rodadas disputadas.

No momento, encaminhou a vaga no G6 ao vencer a partida passada contra a Genoa, por 1 a 0. Porém, não pode vacilar na última rodada, já que caso perca e a Lazio vença, será ultrapassada.

Durante a campanha da equipe, somou 63 pontos em 37 partidas, que foram provenientes de uma trajetória marcada por dezoito vitórias, nove empates e dez derrotas.