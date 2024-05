Palpite: Celta de Vigo x Valencia – Campeonato Espanhol – 26/5/2024

MIGUEL RIOPA / AFP







Publicada em 26/05/2024 - 01:02

Independente do resultado do confronto, ambas as equipes irão terminar sua campanha na zona mista da tabela, sendo provável um jogo truncado. O jogo começa às 11h15 (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Celta de Vigo x Valencia

Apesar de matematicamente já ter se livrado da zona de rebaixamento há algumas rodadas, o Celta de Vigo apresenta um excelente aproveitamento na reta final da La Liga. Enquanto isso, o Valencia segue atravessando sua pior sequência de resultados da temporada.

Sem vencer há seis rodadas consecutivas, o Valencia mostra pouca ação ofensiva em suas últimas partidas. Do outro lado, o Celta de Vigo aumentou de rendimento nas últimas partidas, mas continua sendo arriscado apostar em seu triunfo contra um elenco de maior qualidade técnica. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Celta de Vigo e seu desempenho atual

O Celta de Vigo beirou a zona de rebaixamento durante boa parte do Campeonato Espanhol. Sem sombra de dúvidas o grande responsável foi o setor defensivo, que foi o terceiro mais vazado entre os 20 competidores.

Porém, mesmo com os 55 gols sofridos pela equipe, a linha ofensiva mostrou grande eficiência e com 44 gols marcados, conseguiu salvar o elenco de inúmeros resultados negativos.

Nas últimas quatro rodadas, venceu três delas, garantindo dessa forma, sua permanência na divisão de elite do futebol espanhol.

Valencia e sua última performance

O Valencia teve uma excelente oportunidade de terminar entre os seis primeiros colocados nesta reta final de Campeonato Espanhol, chegando a estar nessa posição há algumas rodadas atrás.

Porém, caiu drasticamente de rendimento em suas aparições mais recentes, despencando na tabela e não tendo mais chances matemáticas de sequer terminar na sétima colocação.

Dessa forma, terminará com uma campanha bem abaixo das expectativas na atual edição da competição, na zona mista da tabela.