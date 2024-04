Palpite: Botafogo x Atlético-GO – Campeonato Brasileiro – 18/4/2024

(Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em jogo com cinco gols, o Botafogo foi derrotado contra o Cruzeiro na rodada inaugural. Enquanto o Atlético-GO não suportou a pressão do Flamengo, também sendo derrotado na estreia. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (18). As equipes se encontram no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Botafogo x Atlético-GO

Atravessando um momento ruim na temporada, o Botafogo chega para a segunda rodada do Brasileirão após perder suas três últimas partidas. Enquanto isso, o Atlético-GO que vinha de 15 vitórias consecutivas, teve a sequência quebrada ao perder sua estreia contra o Flamengo.

Precisando provar o valor de seu elenco aos seus torcedores, o Botafogo deve atuar de maneira agressiva e buscará a vantagem no marcador desde a primeira etapa no Engenhão. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Botafogo

​- 1.66 na bet365

- 1.60 na Betano

- 1.62 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Botafogo e seu desempenho atual

O Botafogo segue com performances bem abaixo das expectativas no primeiro semestre de 2024. Apesar do título da Taça Rio conquistado recentemente ao superar o Boavista na decisão, não conseguiu mais vencer.

Posteriormente, disputou suas duas primeiras rodadas na Copa Libertadores. Na estreia, foi atropelado no Engenhão contra o Junior Barranquilla, onde acabou superado por 3 a 1. Na sequência, foi até o Equador e foi derrotado contra o LDU, por 1 a 0.

Na rodada inaugural do Brasileirão, embalou sua terceira derrota na sequência ao encarar o Cruzeiro. Na partida que foi bastante equilibrada e com diversas chances para os dois clubes vinha sendo resolvida em 2 a 2 até os 90 minutos, quando Papagaio aproveitou passe de William para dar a vitória para a Raposa por 3 a 2.

Atlético-GO e sua última performance

O Atlético-GO vinha de uma sequência excepcional na atual temporada, com 15 vitórias na sequência. Porém, não suportou o nível do Rubro-Negro, que superou o elenco do Dragão no Estádio Antonio Accioly.

Na partida mais polêmica da primeira rodada, o clube goianiense teve uma performance sólida e convincente, onde mesmo depois de iniciar em desvantagem no marcador e ter dois jogadores expulsos, buscou o empate aos 63’ com Luiz Fernando.

Aos 71’, Shaylon desperdiçou a oportunidade de virar a partida, errando o pênalti. Aos 85’, gol de Baralhas anulado pelo VAR. Nos minutos finais dos acréscimos, Maguinho foi expulso por uma cotovelada dentro da área, que resultou em pênalti a favor do Flamengo e Pedro não desperdiçou, dando a vitória ao Rubro-Negro por 2 a 1.