Palpite: Borussia Dortmund x Atlético de Madrid – Liga dos Campeões – 16/4/2024

INA FASSBENDER / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em confronto de ida bastante equilibrado, o clube espanhol chegou a abrir dois de vantagem e o Borussia Dortmund diminuiu no final, precisando agora da vitória por um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (16). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund. Assista na Space e Max.

Palpite Borussia Dortmund x Atlético de Madrid

Mesmo não atravessando um grande momento na temporada, o Borussia Dortmund continua tendo performances mais consistentes na Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Atlético de Madrid não perde há três partidas consecutivas, além de ter aberto a vantagem por 2 a 1 no jogo de ida no Estádio Metropolitano.

Para que o clube alemão continue vivo na briga pelo título da Liga dos Campeões não existe opção neste confronto, é vencer ou vencer. Por este motivo, a equipe deve buscar a vantagem no marcador de forma incessante, e com o apoio da torcida, deve conseguir. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Borussia Dortmund”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Borussia Dortmund

​- 2.25 na bet365

- 2.20 na Betano

- 2.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar na Champions League? Use o código bônus da Betano!

Borussia Dortmund e seu desempenho atual

O Borussia Dortmund segue longe de cumprir as expectativas na atual temporada dentro do Campeonato Alemão. Na competição, sequer figura no G4 na reta final, apesar de ter a mesma pontuação do quarto colocado, Leipzig, mas um menor número de vitórias.

Na última vez que entrou em campo pela Bundesliga, ao menos buscou a vitória contra o Borussia Monchengladbach, onde superou seu adversário, fora de casa, por 2 a 1.

Na Liga dos Campeões, o resultado no jogo de ida das quartas de final, que era considerado trágico, ao menos se tornou ruim. Isso porque, perdia por 2 a 0 no Estádio Metropolitano, mas conseguiu diminuir com tento assinalado pelo irlandês Sébastien Haller aos 81’.

Atlético de Madrid e sua última performance

O Atlético de Madrid cumpriu seu objetivo no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Tendo o mando de campo, abriu o placar com Rodrigo de Paul logo aos 4 minutos da etapa inicial.

Mesmo com a vantagem no marcador, continuou pressionando e ampliou com Samuel Lino, aos 32’. O resultado era excelente e garantia uma diferença confortável para o jogo de volta, até que o clube alemão diminuiu com Sébastien Haller a nove minutos do fim.

No Campeonato Espanhol, o clube deu um grande passo para cumprir a meta da atual temporada, que é terminar no G4. Após vencer a última rodada e o Athletic Bilbao perder, abriu cinco pontos de vantagem em relação ao quinto colocado e agora está na quarta posição de forma isolada.