Palpite: Bélgica x Luxemburgo – Campeonato Brasileiro – 8/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Tendo como seu último adversário a Seleção Luxemburguesa antes do início da Eurocopa, a Bélgica aparece mais uma vez como grande favorita neste amistoso. O jogo começa às 15h (de Brasília) de sábado (8). As equipes se encontram no Estádio Rei Balduíno em Bruxelas, Bélgica. Assista no STAR+.

Palpite Bélgica x Luxemburgo

Depois da vitória sobre Montenegro na última vez que entrou em campo, a Bélgica ostenta uma sequência de 14 partidas consecutivas sem derrotas. Enquanto isso, o Luxemburgo vem de uma pífia atuação no último amistoso disputado, onde acabou goleado pela França por 3 a 0.

Não há comparação entre as equipes. Se de um lado a Bélgica apresenta jogadores de grande potencial técnico e muita ação ofensiva, o Luxemburgo segue com performances ruins na atual temporada e deve adotar uma postura defensiva. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bélgica”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bélgica

Bélgica e seu desempenho atual

A Bélgica segue carregando uma enorme invencibilidade. Sua última derrota aconteceu no dia 27 de novembro de 2022, quando perdeu a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Marrocos, por 2 a 0.

Recentemente, realizou uma campanha invicta nas Eliminatórias da Euro 2024, onde garantiu facilmente vaga no evento principal da competição e o primeiro lugar de seu respectivo grupo.

Em 2024, havia empatado seus dois primeiros amistosos disputados, contra Irlanda e Inglaterra. Apenas no mais recente, alcançou seu primeiro triunfo, onde venceu Montenegro por 2 a 0.

Luxemburgo e sua última performance

O Luxemburgo dará adeus aos jogos oficiais neste primeiro semestre diante da Bélgica, já que após uma campanha ruim nas Eliminatórias da Eurocopa, não conseguiu vaga no evento principal.

Em seus únicos dois amistosos disputados em 2024, fez performances pouco expressivas. No primeiro, surpreendeu o Cazaquistão, vencendo o confronto por 2 a 1.

Já na sequência, recebeu a atual seleção vice-campeã do mundo, França, e foi atropelado no Stade Saint-Symphorien por 3 a 0.