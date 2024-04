Palpite: Atlético-GO x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 14/4/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Ainda sem perder em 2024, o Rubro-Negro aparece como forte candidato ao título do Brasileirão ao lado do Palmeiras. Como seu primeiro adversário, terá o Atlético-GO, que vive grande momento na temporada. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (14). E as equipes se encontram no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Assista no Premiere.

Palpite Atlético-GO x Flamengo

O Atlético-GO aparece para a estreia da competição carregando uma invencibilidade de quinze vitórias consecutivas. Enquanto isso, o Flamengo é o único clube do Brasileirão que ainda não perdeu em 2024, tendo empatado ou vencido todas as dezenove partidas disputadas no ano.

Apesar do grande momento que vive o clube goiano, é fato que a equipe ainda não enfrentou um adversário tão qualificado quanto o Rubro-Negro. A equipe visitante é a favorita ao título do Brasileirão e deve mostrar o potencial de seu elenco já na rodada inaugural. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO chega para a estreia do Brasileirão em um grande momento na atual temporada. Nas últimas quinze vezes que entrou em campo, possui 100% de aproveitamento, vencendo todas elas ainda no tempo regulamentar.

No Campeonato Goiano, continua com sua hegemonia absoluta no estadual. Depois de uma campanha quase perfeita protagonizada pelo clube neste ano, decidiu o título com o Vila Nova-GO.

Tanto no jogo de ida, quanto no de volta, venceu com grande facilidade e somados, os placares resultaram em 5 a 1 em seu favor. Dessa forma, conquistou pela terceira vez consecutiva o troféu da competição, além do quinto nos últimos seis anos.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo encerrou, recentemente, a hegemonia do Fluzão no estadual do Rio de Janeiro. Seu arquirrival havia sido campeão das últimas duas edições do torneio, mas o Rubro-Negro pôs um ponto final na sequência do tricolor carioca.

Em uma trajetória invicta na atual edição do Campeonato Carioca, venceu o próprio Fluminense na semifinal por 2 a 0; e garantiu o título ao superar com imensa facilidade o Nova Iguaçu na decisão, em parciais de 3 a 0 no jogo de ida e 1 a 0 no de volta.

Em paralelo, o clube também disputa o início da Copa Libertadores. Na principal competição das Américas, apenas ficou no empate com o Millonarios na primeira rodada, mas acaba de garantir sua primeira vitória ao superar o Palestino, sem maiores problemas, por 2 a 0.