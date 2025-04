Com 4/1 e saque no set decisivo, Bia Haddad esteve muito perto de emplacar a segunda vitória seguida, o que não acontecia desde janeiro. Mas a número 1 do Brasil e 19ª do mundo levou a virada da suíça Belinda Bencic (ex-top 4 e atual42ª), por 6/3, 4/6 e 7/6 (2), numa batalha de 3h03m, na segunda rodada do WTA 100 de Madri..



continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a dramática vitória, Bencic vai fazer um tira-teima contra a americana Coco Gauff, número 4 do mundo. Até hoje, são duas vitórias para cada.

Neste sábado, a número 1 do Brasil começou irregular e teve o saque quebrado duas vezes na primeira parcial.

Mas Bia voltou com outra postura para o segundo set e conquistou a quebra cedo. E fez o mesmo no sétimo game. A brasileira chegou a sacar para o jogo em 5/2, mas cometeu duas duplas-faltas seguidas e acabou quebrada de zero. Dois games depois, em um game bastante equilibrado, a paulistana, enfim, fechou a parcial.

continua após a publicidade

A número 1 do Brasil começou confiante a parcial decisiva e logo voltou a se impor no saque da adversária. Dois games depois, repetiu a dose. Bencic devolveu uma das quebras no quarto game, quando a sul-americana sacou em 3/0. A brasileira chegou a sacar em 4/1, voltou a ser quebrada e o set virou uma legítima montanha-russa.

Bia foi novamente quebrada no 4/3, mas teve sangue frio e talento para empatar a parcial quando sacou em 4/5. A número 1 do Brasil teve dois breaks quando a rival sacou em 5/5, mas Bencic se salvou. O dramático set decisivo foi para o tiebreak. A suíça errou quase nada, abriu 4/0, 5/1 e fechou em 7/2.

continua após a publicidade

Bia Haddad vai sair do top 20

Com a derrota Bia Haddad, que defendia as quartas de final do ano passado, perdendo apenas para a campeã, a polonesa Iga Swiatek, vai sair do top 20.