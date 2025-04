Ex-Chelsea correrá a Maratona de Londres 2025; entenda o motivo

Ex-meia do Chelsea e do Fulham, e atualmente comentarista de esportes no Reino Unido, Steve Sidwell vai participar da Maratona de Londres 2025, na Inglaterra. O objetivo do britânico é completar o percurso de pouco mais de 42 quilômetros em menos de quatro horas, para aumentar a conscientização e apoiar a “British Heart Foundation”, instituição dedicada à pesquisa cardiovascular no Reino Unido.

— Correr era o meu forte como jogador — disse Steve Sidwell, relembrando que sua carreira foi encerrada em 2018 após uma lesão nas costas, que o levou a passar por duas cirurgias.

A principal motivação de Steve Sidwell para a Maratona de Londres 2025

Steve Sidwell com a camisa nove do Chelsea (Foto: Reprodução)

De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, Sidwell é impulsionado por duas situações pessoais: seu pai sofreu um ataque cardíaco enquanto ele estava em uma pré-temporada, e seu filho mais novo, Lenny, foi diagnosticado com uma doença rara que exige consultas médicas regulares. Além disso, o ex-treinador da seleção inglesa, Glenn Hoddle, sofreu uma parada cardíaca em um estúdio de TV, em um episódio em que Sidwell estava presente.

— Para alguns, a maratona é apenas uma questão de alcançar um objetivo, mas para muitos, trata-se de angariar fundos e dar visibilidade a uma causa — declarou Sidwell ao “Daily Mirror”.

O ex-jogador revelou que começou a correr em abril do ano passado, inspirado após assistir à edição de 2024 da Maratona de Londres. Depois disso, comprou tênis apropriados e percorreu seu primeiro quilômetro.

Quando será o evento?

A Maratona de Londres será realizada neste domingo (27), pelas ruas da capital britânica. A edição deste ano contará com cerca de 56 mil atletas, incluindo 1.500 cadeirantes, na prova mais inclusiva da história do evento.

No Brasil, a ESPN transmitirá a largada da elite feminina às 5h05 (horário de Brasília), e da elite masculina a partir das 5h35.