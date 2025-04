Djokovic erra muito e cai logo na estreia no Masters 1000 de Madri

Tricampeão do Masters 1000 de Madri (em 2011, 2016 e 2019), Novak Djokovic teve atuação ruim neste sábado (26) e acabou eliminado logo em sua estreia. O algoz foi o italiano Matteo Arnaldi, 44º do mundo, que venceu por 6/3 6/4 em 1h14min de encontro, na quadra central do torneio espanhol, disputado no saibro e com premiação de 8 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca conhece chave em Madrid e pode enfrentar 12º do mundo

Neste sábado, Djokovic apresentou um nível bem abaixo do habitual, cometendo um total de 32 erros não-forçados e tendo seu serviço quebrado três vezes, quebrando uma vez o rival.

Este foi o segundo jogo de Djokovic no saibro em 2025 e a segunda derrota, assim como aconteceu em Monte Carlo contra o chileno Alejandro Tabilo, há três semanas. O jogo entre Djokovic e Arnaldi é no quadrante de João Fonseca na chave de Madri. Arnaldi vai enfrentar na terceira rodada o bósnio Damir Dzumhur (44º), em mais um confronto inédito.

continua após a publicidade

Djokovic segue na saga pelo 100º título

Com 30 vitórias em 40 jogos na capital espanhola, o tricampeão sérvio segue na busca pelo 99º troféu na carreira. Neste ano, ele bateu na trave no Masters 1000 de Miami, quando foi superado pelo tcheco Jakub Mensik na final.

O próximo desafio de Djokovic será o Masters 1000 de Roma, em maio.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte