Palpite: Argentina x Equador – Campeonato Brasileiro – 9/6/2024

Publicada em 09/06/2024 - 01:02

Buscando manter os 100% de aproveitamento no ano, a Argentina encara o Equador, com as duas seleções visando a preparação para o início da Copa América. O jogo começa às 20h (de Brasília) de domingo (9). As equipes se encontram no Estádio Soldier Field em Chicago, Illinois. Assista no STAR+.

Palpite Argentina x Equador

Chegando para sua primeira aparição antes da Copa América, a Argentina ainda não perdeu este ano, vencendo seus dois únicos amistosos disputados em 2024 com facilidade. Enquanto isso, o Equador vem de derrota na última vez que entrou em campo, onde perdeu para a Itália.

Em jogo que promete ser bastante truncado e com poucas oportunidades de balançar as redes, o maior poder de criação da Seleção Argentina deve se sobressair, sendo provável que alcance seu terceiro triunfo consecutivo no ano. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Argentina”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Argentina

​- 1.61 na bet365

- 1.60 na Betano

- 1.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Argentina e seu desempenho atual

A Argentina segue com performances sólidas desde a conquista da Copa do Mundo 2022, tendo apenas uma derrota em todas as partidas disputadas posteriormente.

No ano passado, realizou atuações convincentes nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, vencendo cinco partidas nas seis primeiras rodadas da competição.

Em 2024, realizou dois amistosos internacionais. No primeiro, goleou o El Salvador por 3 a 0. No segundo, venceu de virada a Costa Rica, por 3 a 1.

Equador e sua última performance

O Equador chegou para a atual temporada com performances acima das expectativas realizadas em 2023, onde disputou seis rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e perdeu em apenas uma oportunidade.

Neste ano, disputou apenas dois jogos amistosos até então. No primeiro deles, confirmou o favoritismo contra a Guatemala, superando o país da América Central por 2 a 0.

Na sequência, viajou até a Europa para encarar a Seleção Italiana. No confronto, apresentou números equilibrados, mas acabou derrotado por 2 a 0.