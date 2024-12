Voto de jogador do Palmeiras ajuda Vini Jr. a conquistar prêmio The Best

O atacante do Real Madrid, Vinicius Jr, recebeu nesta terça-feira (17) o prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa, o The Best. O troféu de craque da temporada 2024 no futebol mundial veio após a decepção da derrota para o espanhol Rodri no Ballon d'Or, prêmio entregue pela France Football. Desta vez, o colégio de votação é diferente do da outra premiação e contou com a participação dos capitães das seleções.

No The Best, os grupos de votantes são formados por quatro grupos distintos: capitães das seleções nacionais, técnicos das seleções nacionais, jornalistas especializados e torcedores registrados no site da FIFA. Cada um desses grupos tem peso de 25% no resultado.

Por isso, o capitão da seleção do Paraguai e um dos líderes do elenco do Palmeiras Gustavo Gomez esteve entre os eleitores da premiação. O atleta do alviverde contribuiu para a premiação de Vini Jr. No seu top 3, Gomez escolheu o atacante brasileiros como sua primeira opção de votos.

Na sequência, a segunda posição ficou com Rodri, volante do Manchester City, e terminou com o centroavante Erling Haaland, companheiro do espanhol na equipe inglesa.

O capitão do Paraguai cravou a posição de Rodri, que foi o segundo colocado, mas Haaland figurou apenas na oitava colocação geral. Na votação do The Best, o inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid, foi o terceiro.

Outros jogadores como Lionel Messi também tiveram seus votos revelados. Mas ao contrário de Gustavo Gomez, o camisa 10 e capitão da Argentina não colocou Vini Jr. na primeira posição. Confira aqui como foi a votação de Messi no The Best.