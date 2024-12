Dudu publica despedida do Palmeiras: ‘Missão cumprida’

Em vídeo publicado na manhã desta terça-feira (17), Dudu se despediu do Palmeiras após dez anos. Nos últimos dias, o atacante acertou sua rescisão contratual e está livre no mercado para acertar com uma nova equipe.

Durante os mais de dez minutos do material, Dudu relembrou momentos marcantes e títulos pelo clube paulista, além de fazer um pedido para a torcida alviverde: "nunca se esqueçam de mim".

– Espero que vocês nunca se esqueçam de mim, nunca se esqueçam dos momentos maravilhosos que a gente viveu entro do clube, dentro do Allianz, eu vestindo a camisa do Palmeiras – diz trecho da publicação.

– Pode ter certeza que está sendo um dia muito triste para mim ter que dar essa mensagem, mas não poderia deixar de agradecer por tudo que fizeram por mim, pra minha família, por tudo que vocês representam pra mim – completa o atacante.

O jogador, que passa férias nos Estados Unidos, retornará ao Brasil para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato com o Cruzeiro. Rival do Palmeiras, o Santos tentou interferir no acordo, mas a participação de Alexandre Mattos foi fundamental para o iminente acerto com a Raposa.

Dudu, ex-atacante do Palmeiras, durante partida da Copa Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números de Dudu no Palmeiras

Com 12 títulos, Dudu é o maior campeão da história do clube ao lado de outros quatros jogadores do atual elenco, além de Junqueira e Ademir da Guia. Entre as conquistas, aparecem dois títulos da Copa Libertadores e quatro Campeonatos Brasileiros.

Durante sua passagem, o atacante disputou 462 jogos, anotou 88 gols e distribuiu 102 assistências.

