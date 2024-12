Fifa The Best: Rodri supera Vini Jr na votação entre treinadores e jornalistas

Vini jr venceu o prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo em 2024. O brasileiro superou Rodri na pontuação geral, mas ficou atrás do espanhol na escolha dos treinadores e de jornalistas. Entenda os detalhes da votação com o Lance!.

Vantagens de Rodri no Fifa The Best

O vencedor é o jogador que soma mais pontos entre quatro votações. Treinadores de seleção, capitães de seleção, jornalistas e voto popular. Todas essas quatro categorias tem o mesmo peso e somam pontos para os jogadores no geral. Com 48 pontos no geral, Vini Jr superou Rodri, que teve 43. O terceiro colocado foi Bellingham, com 37 pontos.

Na categoria dos treinadores, quem somou mais pontos foi Rodri. O vencedor da Bola de Ouro teve 461 pontos . Vini Jr foi o segundo colocado, com 438. O espanhol superou o brasileiro entre os jornalista também, com vantagem mais magra. Foram 538 pontos para Vinícius e 543 para o jogador do Manchester City.

Vantagens de Vini Jr

O brasileiro, porém, teve larga vantagem entre os capitães, com uma diferença de 244 pontos, número maior do que a quantidade de pontos que Bellingham teve no geral - 183. Vini teve 617 pontos na categoria. Rodri teve 373.

Na categoria popular, a vantagem foi ainda maior. Vini teve 1.147.276 pontos. Nesta categoria, Rodri não conseguiu superar Bellingham. O espanhol teve 264.835 pontos, menos que os 460.887 do inglês.