Copa do Brasil feminina: veja os confrontos da 3ª fase

A CBF sorteou na terça-feira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil feminina durante um evento realizado na Granja Comary, em Teresópolis, onde a Seleção Brasileira feminina se prepara para as disputas da Copa América.

Nesta etapa da competição, as 16 equipes da Série A1 se juntam às demais em briga por vaga na próxima fase. Ao todo, serão 32 clubes na disputa para a classificação às oitavas. As partidas serão únicas e, em caso de empate, haverá definição nos pênaltis. A data base usada pela entidade para a realização dos jogos é dia 6 de agosto.

Jogos da 3ª fase da Copa do Brasil feminina 2025

Avaí/Kindermann x Palmeiras;

Coritiba x Ferroviária;

Mixto-MT x Vitória;

Internacional x 3B da Amazônia;

Atlético-PI x São José-SP;

Vasco x São Paulo;

Sport x Manaus;

Bahia x Grêmio;

Fluminense x Brasil de Farroupilha;

Juventude x Fortaleza;

Real Brasília x Atlético-MG;

América-MG x Santos;

Red Bull Bragantino x Botafogo;

Flamengo x Operário-MS;

Cruzeiro x Corinthians;

Pinda-SP x Realidade Jovem-SP

*Os times à esquerda serão mandantes de suas partidas

Confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como foi o sorteio?

A CBF sorteou primeiramente os 16 times mandantes do Grupo 34 até o Grupo 49. Em seguida, os 16 clubes restantes para serem visitantes foram colocados seguindo a ordem inversa. Isto é, do Grupo 49 até o Grupo 34. O evento contou com a participação do técnico Arthur Elias, membros da comissão, além de jogadoras, como Jhonson, que defende o Corinthians, Isa Haas, do Cruzeiro, entre outras.