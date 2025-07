Com Sosa, Palmeiras atinge limite de estrangeiros permitidos por jogo no Brasileirão

Ao contratar seu oitavo reforço da temporada, o atacante Ramón Sosa, o Palmeiras atingiu o limite de estrangeiros no elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do paraguaio para o setor ofensivo, o Verdão tem, agora, nove atletas de outras nacionalidades no elenco, limite permitido por partida na competição nacional, segundo o regulamento da CBF.

Além de Ramón Sosa, atualmente, o Palmeiras conta ainda com os uruguaios Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez, o colombiano Richard Ríos, o paraguaio Gustavo Gómez e os argentinos Aníbal Moreno, Flaco López e Agustín Giay.

Palmeiras atingiu limite de estrangeiros (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Chegada de Ramón Sosa

O clube paulista vai pagar cerca de 14 milhões de euros (o equivalente a R$ 89 milhões na cotação atual) para contar com o paraguaio, sendo 12,5 milhões (R$ 80 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.

No radar do departamento de futebol do Palmeiras há meses, Sosa voltou a ser pauta do clube durante a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Na Inglaterra desde 2024, Sosa participou da rotação da equipe e acumulou 24 partidas na temporada, sendo apenas quatro como titular. Ao todo, a ex-referência do Talleres contribuiu com quatro participações em gols, uma delas com uma assistência.

— Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim — disse Sosa.

— Me surpreendeu a estrutura, é uma loucura. Fiz um reconhecimento, vi muitas coisas que você não encontra na maioria dos clubes e aqui temos. Isso mostra que é um clube preparado para tudo, sempre crescendo — completou.

