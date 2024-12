Vini Jr desabafa após vencer Fifa The Best: ‘Tentaram me diminuir’

Após vencer o prêmio Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar, Vini Jr fez um forte desabafo nas suas redes sociais. O brasileiro falou sobre as dificuldades no início de carreira e destacou a volta por cima até se tornar o melhor jogador do mundo.

'Chegou a minha hora', escreveu Vini Jr

"Hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse troféu.... chegou a sua hora. Ou melhor, chegou a minha hora. A hora de dizer... sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso", escreveu.

Vini Jr lembrou do início da carreira, quando morava em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

''Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido. Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos... as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira", finalizou.

Atual "Bola de Ouro" - eleição de melhor do mundo da France Football -, Rodri despontava como único algoz possível de Vini Jr no Fifa The Best. No fim, o volante ficou na segunda colocação geral, enquanto o brasileiro confirmou o favoritismo.

Também chegaram na reta final da disputa do The Best os seguintes jogadores: Jude Bellingham, Daniel Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Federico Valverde, Florian Wirtz e Lamine Yamal.

A última vez que o Brasil teve um jogador eleito melhor do mundo foi em 2007, quando Kaká conquistou a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa

Vini Jr: números e títulos em 2023/24

Vini Jr foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, vencida pelo Real por 2 a 0.

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Reprodução/Fifa+)

