O futuro do volante Richard Ríos, do Palmeiras, pode ser a Roma, da Itália. Isso porque o clube italiano prepara uma proposta de 30 milhões de euros (o equivalente a R$ 192 milhões na cotação atual) pelo colombiano, segundo informação do jornal Gazzetta dello Sport.

continua após a publicidade

➡️ Com Sosa, Palmeiras atinge limite de estrangeiros permitidos por jogo no Brasileirão

Segundo o veículo italiano, esse montande é considerado "base" para o Palmeiras, e a proposta por Ríos inclui bônus e deverá acontecer nas próximas horas, o que deixaria para trás outros concorrentes que também se interessam pelo volante do Verdão, como Porto, Fiorentina e Atlético de Madrid.

Apesar do alto valor em jogo, a multa rescisória do colombiano com o clube paulista é muito superior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 639 milhões).

continua após a publicidade

Richard Ríos foi um dos principais destaques do Palmeiras na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Com boas atuações, o volante despertou interesse de clubes da europa, algo que também já tinha acontecido durante a última Copa América.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ríos comenta futuro no Palmeiras

- Só especulações mesmo. Eu acho que até agora não chegou nada no clube. Enquanto não chega nada no clube não é notificado nada para mim. Então, não tem como eu responder essa pergunta porque realmente não chegou nada concreto para mim - comentou o jogador após a eliminação do Palmeiras para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial

continua após a publicidade