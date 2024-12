Atacante comenta interesse do Palmeiras: ‘Quem não gostaria’

Um dos nomes expeculados no Palmeiras nesta janela de transferências, Alex Arce, atacante da LDU, do Equador, respondeu sobre uma possível transferência para o clube paulista em entrevista à rádio Versus, do Paraguai, na última segunda-feira (16).

- Quem não gostaria de jogar no Palmeiras? - explicou o atacante.

Posteriormente, os apresentadores questionaram se houve alguma conversa entre ele e Gustavo Gómez, companheiros de seleção paraguaia. De acordo com um deles, inclusive, o capitão do Palmeiras teria dado "aval" para a transferência.

- Nos falamos na seleção. É uma pessoa muito boa - completou.

Apesar de ter o nome analisado nos bastidores, o Palmeiras não abriu negociações com o estafe do jogador até o momento. Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, Arce também defendeu o Rubio Ñú e Sportivo Ameliano, todos do Paraguai, antes de se transfererir para o Independiente Rivadavia, da Argentina.

Alex Arce, alvo do Palmeiras, durante partida da LDU (Foto: Reprodução)

Em 2024, foi contrato pela LDU e se transformou no principal destaque da equipe. Ao todo, Arce marcou 35 gols em 44 partidas, além de três assistências.