O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (9) a contratação de seu primeiro reforço neste segundo semestre de 2025: o atacante Ramón Sosa, que estava no Notthingham Forest, da Inglaterra, e que chega para um espaço em que o time comandado por Abel Ferreira precisa de novas peças nesta sequência de temporada. O paraguaio passou por exames médicos na Academia de Futebol na terça-feira (8) e assinou seu vínculo com o Verdão até meio de 2030.

Sosa iniciou a carreira no River Plate-PAR em 2020 e, no ano seguinte, foi para o Olimpia-PAR, onde conquistou a Copa do Paraguai e ganhou destaque. Em 2022, transferiu-se para o Gimnasia La Plata e, em 2023, para o Talleres, onde somou 17 gols, 12 assistências e se destacou pelos dribles. Em agosto de 2024, foi contratado pelo Nottingham Forest. Pela seleção paraguaia, disputou amistosos em 2022 e a Copa América de 2024.

— Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim — disse Sosa.

— Me surpreendeu a estrutura, é uma loucura. Fiz um reconhecimento, vi muitas coisas que você não encontra na maioria dos clubes e aqui temos. Isso mostra que é um clube preparado para tudo, sempre crescendo — completou.

O clube paulista vai pagar cerca de 14 milhões de euros (o equivalente a R$ 89 milhões na cotação atual) para contar com o paraguaio, sendo 12,5 milhões (R$ 80 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.

No radar do departamento de futebol do Palmeiras há meses, Sosa voltou a ser pauta do clube durante a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Na Inglaterra desde 2024, Sosa participou da rotação da equipe e acumulou 24 partidas na temporada, sendo apenas quatro como titular. Ao todo, a ex-referência do Talleres contribuiu com quatro participações em gols, uma delas com uma assistência.

Palmeiras mira alto no mercado de transferências

Sosa será o oitavo reforço do Palmeiras para a atual temporada. Anteriormente, o clube contratou sete atletas, a um custo de pouco menos de meio bilhão de reais.

Do grupo, apenas Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro de 2025, segue com o futuro incerto. No entanto, o zagueiro está sendo avaliado pelo departamento de futebol, que trabalha para viabilizar sua permanência.

Valores gastos pelo Palmeiras na última janela

Vitor Roque (atacante/Barcelona) - 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) Paulinho (atacante/Atlético-MG) - 18 milhões de euros (R$ 110 milhões) Facundo Torres (atacante/Orlando City) - 12 milhões de dólares (R$ 69 milhões) Emiliano Martínez (volantes/midtjylland) - 7,5 milhões de dólares (R$ 44 milhões) Micael (zagueiro/Houston Dynamo) - 6 milhões de dólares (R$ 45 milhões) Lucas Evangelista (meio-campista/Red Bull Bragantino) - 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) Bruno Fuchs (zagueiro/Atlético-MG) - sem custos (empréstimo)