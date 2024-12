Oito vezes eleito o melhor jogador do mundo, Lionel Messi votou na eleição do prêmio Fifa The Best 2024. Indicado mais uma vez na premiação, o craque teve direito a votar por ser capitão da seleção da Argentina, e escolheu Lamine Yamal em primeiro lugar, seguido de Kylian Mbappé, em segundo, e Vini Jr, que acabou vencedor, em terceiro.

Os votos de Messi acabaram não sendo decisivos para a premiação, já que Vinícius acabou sendo o eleito. Yamal, o preferido do capitão argentino, terminou na quinta colocação, enquanto Mbappé foi o nono. Por sua vez, Lionel foi o quinto colocado na disputa. Confira abaixo o resultado da eleição de melhor jogador do mundo.

🥇 Vini Jr

🥈 Rodri

🥉 Jude Bellingham

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Lionel Messi

Toni Kroos

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Florian Wirtz

Federico Valverde

The Best: votos de Messi para melhor treinador

Além da votação para eleger o melhor jogador do mundo, Lionel Messi participou também da escolha do melhor treinador. O camisa 10 colocou o comandante da Argentina, Lionel Scaloni, em primeiro lugar. Na sequência, seu ex-treinador Pep Guardiola e o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, em terceiro. O vencedor acabou sendo Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Como funciona a votação do The Best?

O FIFA The Best é um prêmio anual que reconhece os melhores do futebol mundial, com votação que envolve quatro grupos distintos: capitães das seleções nacionais, técnicos das seleções nacionais, jornalistas especializados e torcedores registrados no site da FIFA. Cada um desses grupos tem peso de 25% no resultado.

Desta forma, os votantes escolhem os três melhores jogadores em ordem de preferência, atribuindo pontos para cada posição (cinco pontos para o primeiro, três para o segundo e um para o terceiro). Após a soma de todos os votos, o jogador com a maior pontuação total é eleito o vencedor. O mesmo processo é aplicado para as categorias masculina, feminina, técnicos e goleiros.

