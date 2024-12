O atacante do Tottenham, Richarlison, está na mira de diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles, o Palmeiras, o Flamengo e também o Fluminense, clube que o potencializou no futebol profissional. Em baixa no clube inglês, o atacante brasileiro busca uma renovação em sua carreira, e voltar ao Brasil pode ser uma saída. Confira os números da carreira de Richarlison.

Confira os números da carreira de Richarlison

América-MG

O América-MG foi o clube que revelou Richarlison para o futebol profissional. No entanto, também foi o clube em que o atacante menos atuou em sua carreira, já que, menos de um ano depois de sua estreia na equipe principal do time mineiro, o atacante se transferiu ao Fluminense.

Jogos: 24 Gols: 9 Assistências: 4

Fluminense

O clube carioca desembolsou pouco mais de dois milhões de euros pela contratação do atacante do América-MG. Richarlison se destacou pelo Tricolor das Laranjeiras, período em que começou a atrair a atenção de clubes ingleses. No total, ele atingiu 26 participações em gols pelo Fluminense.

Jogos: 67 Gols: 19 Assistências: 7

Richarlison se destacou pelo Fluminense, o que o fez ser comprado pelo Watford; confira os números da carreira do atacante (Foto: Nelson Perez/FFC)

Watford

O início da trajetória do atacante pela Inglaterra começou pelo Watford, time que se alterna entre a primeira e a segunda divisão do Campeonato Inglês e que contratou alguns nomes do Brasil além de Richarlison, como João Pedro, também vindo do Fluminense. O clube pagou 12 milhões de euros pelo atleta.

Richarlison se destacou pela equipe, por mais que os números não fossem tão expressivos, o fazendo subir mais um degrau no futebol inglês, se transferindo posteriormente ao Everton.

Jogos: 41 Gols: 5 Assistências: 4

Everton

O time de Liverpool foi onde Richarlison mais se destacou em sua carreira, período que o fez ser convocado para a Copa América de 2019, na qual foi campeão, além de também disputar a Copa do Mundo de 2022, além de ganhar a medalha de ouro com a Seleção Olímpica em 2020.

O Everton pagou cerca de 39 milhões de euros pelos serviços do atacante. Richarlison mostrou que o investimento valeu a pena, vivendo seu melhor momento da carreira no clube, participando de 66 gols pela equipe.

Jogos: 152 Gols: 53 Assistências: 13

Sua passagem pelo Everton foi a mais goleadora da carreira (Foto: Divulgação / Everton)

Tottenham

Já no Tottenham, Richarlison não conseguiu mais encontrar o seu bom futebol. O atacante foi comprado por quase 60 milhões de euros pela equipe logo após a Copa do Mundo de 2022, mas alguns problemas pessoais, além de não render o esperado em campo, atrapalharam o jogador.

Agora em baixa na Inglaterra, o atleta busca novos rumos na carreira, e voltar ao Brasil parece ser uma boa opção. Resta esperar a decisão de Richarlison.