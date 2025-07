Novo reforço do Palmeiras, o atacante Ramón Sosa, que estava no Notthingham Forest, da Inglaterra, assinou seu vínculo com o Verdão até meio de 2030, e revelou que antes da negociação se concretizar, conversou com alguns jogadores do Verdão.

- Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim - afirmou o jogador, que se surpreendeu com a estrutura do clube.

- Me surpreendeu a estrutura, é uma loucura. Fiz um reconhecimento, vi muitas coisas que você não encontra na maioria dos clubes e aqui temos. Isso mostra que é um clube preparado para tudo, sempre crescendo - completou.

Sosa foi revelado pelo River Plate, do Paraguai, no qual iniciou a carreira profissional em 2020. Na temporada seguinte, foi adquirido pelo Olimpia, também do país, e foi campeão da Copa do Paraguai.

Em 2022, foi para o Gimnasia La Plata, da Argentina, e, um ano depois, para o Talleres. Registrou bons números no time argentino (além de 17 gols e 12 assistências, foi um dos atletas com mais dribles no cenário nacional) e despertou o interesse do Nottingham Forest, onde chegou em agosto de 2024.

Pela Seleção Paraguaia, foi convocado para amistosos em 2022 e participou da Copa América de 2024 nos Estados Unidos.

Negócio com o Palmeiras

O clube paulista vai pagar cerca de 14 milhões de euros (o equivalente a R$ 89 milhões na cotação atual) para contar com o paraguaio, sendo 12,5 milhões (R$ 80 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.

