Veja quais jogos Abel perderá por suspensão no Palmeiras
Treinador recebeu três jogos de punição por chutar equipamento de áudio em duelo contra o Mirassol
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi julgado nesta sexta-feira (11) pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que ampliou de dois para três jogos a suspensão aplicada ao treinador. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso por parte do clube.
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Com isso, o treinador não estará à disposição para o clássico contra o São Paulo, neste sábado. Abel também perderá os jogos contra Grêmio, fora de casa, e Bahia, no Allianz Parque. As três partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.
Jogos em que Abel Ferreira estará suspenso
- 12/09 - Palmeiras x São Paulo - Nubank Parque
- 20/09 - Grêmio x Palmeiras - Arena do Grêmio
- 08/10 - Palmeras x Bahia - Nubank Parque
Abel Ferreira esteve à beira do gramado no empate sem gols com o Botafogo após o Palmeiras obter um efeito suspensivo concedido pelo tribunal. A punição, no entanto, foi ampliada em razão da conduta considerada antidesportiva.
O retorno de Abel Ferreira está previsto para 11 de outubro, no clássico contra o Corinthians, como mandante. A suspensão não é válida para outras competições, e o treinador estará à disposição para o segundo duelo das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, em Quito. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 1 a 0 e leva a vantagem do empate para avançar à semifinal.
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