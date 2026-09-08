Palmeiras foca na Libertadores após perder liderança e encara LDU sem titular

O Palmeiras iniciou a preparação para o duelo contra a LDU, na próxima quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate por 0 a 0 com o Botafogo, resultado que tirou o Alviverde da liderança do Brasileirão, realizaram trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.

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O restante do elenco foi a campo sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira e realizou um trabalho em dimensões reduzidas, com o auxílio de jogadores da equipe sub-20. Suspenso, Andreas Pereira segue fora após receber dois jogos de punição da Conmebol e retorna no duelo de volta, no Equador.

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Ainda em tratamento de lesão, Paulinho e Ramón Sosa, além do lateral-esquerdo Jefté, seguiram sob os cuidados do departamento médico do clube e não têm data definida para retorno. Os dois atacantes devem estar à disposição nas próximas semanas, enquanto o defensor só deve voltar aos gramados em 2027.

O trio, no entanto, será desfalque para o jogo de ida contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, em Quito.

Andreas Pereira segue suspenso e não disputará a partida de ida contra a LDU, pela Libertadores (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Palmeiras reencontra LDU na Libertadores

Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar em um mata-mata da Libertadores. Na última edição, as equipes duelaram por uma vaga na decisão da competição. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 3 a 0, atuando em casa.

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Na partida de volta, o Palmeiras venceu por 4 a 0, em uma noite marcada pela grande atuação de Allan, formado nas categorias de base do clube e recentemente negociado com o Manchester City, além dos dois gols de Raphael Veiga.

Com a virada, o Palmeiras avançou à decisão da competição sul-americana, mas foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru.

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