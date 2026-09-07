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Vendido pelo Palmeiras, Cria segue treinando no clube; entenda

Riquelme Fillipi aguarda visto de trabalho para viajar aos Estados Unidos

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
07/09/2026 18:06
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Jogos de hoje: Riquelme Fillipi, do Palmeiras, em ação pela Copinha (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Riquelme Fillipi em jogo do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras / by Canon)

Riquelme Fillipi segue participando dos treinamentos do Palmeiras, apesar de ter sido negociado com o Inter Miami nesta janela de transferências. O atacante aguarda a obtenção do visto de trabalho para viajar aos Estados Unidos. A informação foi apurada pelo Lance!.

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O Riquelme Fillipi busca manter a forma física e o ritmo ao lado de atletas profissionais antes de se apresentar ao novo clube. A decisão foi tomada em conjunto entre representantes do Palmeiras e membros do staff do jogador.

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O contrato do jogador com o Inter Miami será válido por quatro anos, enquanto o Palmeiras embolsou 6 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões) após negociar 60% dos direitos econômicos do atleta.

Há alguns dias, Riquelme Fillipi usou as redes sociais para se despedir do Palmeiras. No clube desde os 15 anos, o atacante se destacou nas categorias de base e foi promovido ao elenco profissional em 2025.

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- De 2021 a 2026. Obrigado por tudo, Palmeiras - agradeceu a Cria da Academia.

Ao todo, Riquelme disputou 11 partidas pelo Palmeiras, nove delas nesta temporada. O atacante, porém, não marcou gols nem deu assistências. No Inter Miami, terá a companhia do argentino Lionel Messi e do volante brasileiro Casemiro, além do zagueiro Micael, que pertence ao Alviverde e está emprestado ao clube norte-americano.

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Riquelme Fillipi Palmeiras Copinha
Riquelme Fillipe, formado nas categorias de base do Palmeiras, foi negociado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, nesta janela de transferências (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras / by Canon)

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