O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) e conquistou o tetracampeonato da Libertadores. A partida disputada em Montevidéu, no Uruguai, marcou a quarta final da competição da equipe alviverde sob o comando de Abel Ferreira, que já havia conquistado a taça em outras duas oportunidades.

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O único gol da partida aconteceu aos sete minutos da segunda etapa. Após jogada iniciada pela esquerda, Arias deu passe de cabeça para Ramón Sosa bater de primeira e abrir o placar.

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Veja o gol da partida:

Palmeiras e Estudiantes decidiram a final em Montevidéu, no Uruguai Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Abel vence aposta com Sosa, e Palmeiras espanta fantasma de Lima por tetra da Libertadores

O título representa muito mais do que uma conquista esportiva para o Palmeiras. Em primeiro lugar, significa a Glória Eterna. Também permite à equipe exorcizar o fantasma de Lima, onde foi derrotada na decisão da edição passada, em uma partida marcada pelas poucas chances de gol e pela frustração alviverde. Por fim, assegura vaga no Mundial Intercontinental, acompanhada de uma premiação estimada em R$ 140 milhões.

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Em uma campanha de altos e baixos, com apenas a segunda colocação de seu grupo, além de duas classificações nas penalidades, o clube atingiu seu principal objetivo em 2026: levantar a taça Libertadores.

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Em um elenco recheado de destaques, de Gómez na defesa a Flaco López no ataque, coube a um personagem até então coadjuvante definir o confronto. Após 16 partidas sem contribuições para gols, ele anotou o mais decisivo da campanha.

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Abel Ferreira e Gustavo Gómez chegam à terceira conquista, enquanto Piquerez é o único remanescente da final de 2021, disputada justamente no Centenário. O restante do grupo, incluindo a presidente Leila Pereira, experimenta pela primeira vez o sabor de levantar o troféu mais cobiçado da América com a camisa alviverde.

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Por fim, seria injusto não destacar Jhon Arias. Pedido da diretoria e segunda contratação mais cara da história do clube, o colombiano justificou cada centavo investido em seu futebol e, em mais um lance de genialidade, deixou Sosa na cara do gol para definir a decisão.

A vitória por 1 a 0 sintetiza a campanha do Palmeiras: atribulada, mas marcada pela capacidade da equipe de superar as adversidades encontradas pelo caminho. Agora são quatro títulos, três deles conquistados nesta década.