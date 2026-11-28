Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
Lance polêmico aconteceu aos sete minutos de jogo
O Palmeiras está enfrentando na tarde deste sábado (28) a equipe do Estudiantes em confronto válido pela final da Libertadores de 2026. O jogo começou completamente acirrado e com boas chances para os dois lados, no entanto, uma decisão de arbitragem em favor do Verdão incomodou diversos torcedores nas redes sociais.
O lance em questão é uma dividida de Barboza em um atleta do Estudiantes, dentro da meia-lua, no setor defensivo Alviverde. O zagueiro deu um carrinho com dois pés no lance. Os jogadores argentinos argumentaram em busca de uma expulsão, mas o juiz não assinalou nada.
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Torcedores discordam de decisão em Palmeiras x Estudiantes
Retornos do Alviverde para a final
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Recuperados de lesão, Murilo e Piquerez treinaram sem restrições durante a semana e estão confirmados na equipe. O zagueiro terá a companhia de Gustavo Gómez no sistema defensivo, enquanto o uruguaio será o ala pela esquerda.
Marlon Freitas e Lucas Evangelista serão os volantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Já Andreas Pereira, que retorna ao palco da final de 2021, agora com a camisa alviverde, inicia como opção no banco de reservas.
O atacante Paulinho não participou das atividades com o restante do elenco no Uruguai e está fora da lista de relacionados em razão de um trauma na panturrilha direita. Jefté, em suspensão preventiva, completa a lista de ausências.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa e Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.
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