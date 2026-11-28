O Palmeiras está enfrentando na tarde deste sábado (28) a equipe do Estudiantes em confronto válido pela final da Libertadores de 2026. O jogo começou completamente acirrado e com boas chances para os dois lados, no entanto, uma decisão de arbitragem em favor do Verdão incomodou diversos torcedores nas redes sociais.

O lance em questão é uma dividida de Barboza em um atleta do Estudiantes, dentro da meia-lua, no setor defensivo Alviverde. O zagueiro deu um carrinho com dois pés no lance. Os jogadores argentinos argumentaram em busca de uma expulsão, mas o juiz não assinalou nada.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Torcedores discordam de decisão em Palmeiras x Estudiantes

Retornos do Alviverde para a final

➡️Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores

Recuperados de lesão, Murilo e Piquerez treinaram sem restrições durante a semana e estão confirmados na equipe. O zagueiro terá a companhia de Gustavo Gómez no sistema defensivo, enquanto o uruguaio será o ala pela esquerda.

Marlon Freitas e Lucas Evangelista serão os volantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Já Andreas Pereira, que retorna ao palco da final de 2021, agora com a camisa alviverde, inicia como opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

O atacante Paulinho não participou das atividades com o restante do elenco no Uruguai e está fora da lista de relacionados em razão de um trauma na panturrilha direita. Jefté, em suspensão preventiva, completa a lista de ausências.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.

continua após a publicidade