Cafu aposta em vitória do Palmeiras na Libertadores e exalta Abel Ferreira
Em entrevista ao Lance!, pentacampeão mundial palpitou sobre o placar da decisão em Montevidéu e aponta trabalho do treinador português como exemplo para o futebol brasileiro
O Palmeiras terá um desafio importante neste sábado (28), às 17h (de Brasília), diante do Estudiantes, da Argentina, na final da Libertadores. Em busca do quarto título continental, o Verdão recebeu um voto de confiança de peso antes da decisão: Cafu. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o pentacampeão mundial apostou na vitória alviverde, arriscou um placar e destacou o trabalho desenvolvido por Abel Ferreira no clube.
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— Vamos começar: 2 a 1 para o Palmeiras. Vai enfrentar um adversário muito difícil, um adversário que está acostumado a jogar esse tipo de competição — projetou Cafu.
Cafu destaca equilíbrio entre Palmeiras e Estudiantes
Na avaliação do ex-lateral, a decisão reúne dois clubes de grande tradição no futebol sul-americano. Cafu ressaltou a experiência dos adversários em competições continentais e acredita que o Palmeiras tem condições de conquistar mais um título.
— São os dois maiores, Brasil e Argentina, na luta para ver quem leva uma pequena vantagem em relação a mais títulos de Libertadores. O Palmeiras tem condições de fazer isso. São dois treinadores muito experientes — analisou.
Cafu exalta trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras
Além do palpite para a decisão, Cafu fez questão de elogiar a trajetória de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Para o pentacampeão mundial, o trabalho desenvolvido pelo treinador português é uma referência para os clubes brasileiros, principalmente pela organização, pelo planejamento e pelo respaldo da diretoria.
— O exemplo hoje do Palmeiras, de administração, de clube, de treinamento, tem que ser seguido, porque é um trabalho que vem dando certo. O Palmeiras tem planejamento, tem começo, meio e fim, que é o que a maioria dos outros clubes não tem — afirmou ao Lance!.
Cafu também explicou que sua avaliação não está relacionada à condição financeira do clube, mas à maneira como o departamento de futebol é conduzido. Na visão do ex-jogador, a organização profissional permite que o treinador tenha segurança para tomar decisões e desenvolver seu trabalho.
— Não falo do lado financeiro, eu falo do lado profissional: você organizar um time, você preparar um time, você ter o respaldo da sua diretoria para que você possa tomar as decisões que você tem que tomar, e os resultados acabam vindo. Quando é um trabalho sério, um clube sério, treinador sério, elenco sério, diretoria séria, os resultados vêm — destacou.
O pentacampeão também atribuiu a Abel Ferreira uma mudança importante na identidade do Palmeiras. Para Cafu, o português conseguiu fortalecer a confiança da equipe e estabelecer uma mentalidade vencedora, refletida na presença frequente do clube em decisões.
— O Abel foi o treinador que realmente revolucionou a maneira do Palmeiras jogar. Deu para o Palmeiras o que o Palmeiras precisava: a confiança e a conquista — avaliou.
Palmeiras busca o tetracampeonato da Libertadores
O Palmeiras chega à decisão com a possibilidade de conquistar sua quarta Libertadores. O clube levantou a taça em 1999, 2020 e 2021 e agora tenta ampliar sua história na competição continental diante do Estudiantes, que busca o quinto título.
Cafu também ressaltou a capacidade de Abel Ferreira de manter o Palmeiras entre os protagonistas do futebol brasileiro, independentemente dos resultados de cada decisão.
— É um trabalho que tem que ser elogiado, é um trabalho que tem que ser seguido e é um trabalho que tem que falar que realmente o seu treinador tem mérito. Então, o Abel hoje tem todos os méritos que um treinador precisa e que conquistou perante todas as conquistas e o trabalho que ele vem fazendo no futebol brasileiro, principalmente no Palmeiras — concluiu.
Palmeiras x Estudiantes: onde assistir
- Jogo: Palmeiras x Estudiantes
- Data: sábado, 28 de novembro de 2026
- Horário: 17h (Brasília)
- Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai
- Competição: Final da Copa Libertadores da América
- Onde assistir: TV Globo, ESPN, GE TV (YouTube), Disney+ e Paramount+
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