Abel surpreende em escalação e modifica ataque do Palmeiras para final da Libertadores
Ramón Sosa forma trio ofensivo ao lado de Jhon Arias e Flaco López; bola rola no Centenário a partir das 17h (de Brasília)
O Palmeiras está escalado para a final da Libertadores contra o Estudiantes, na tarde deste sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Para a partida, Abel Ferreira promoveu uma novidade no ataque. Ramón Sosa forma trio ao lado de Jhon Arias e Flaco López. Com isso, Vitor Roque inicia como reserva.
+ AO VIVO: acompanhe Palmeiras x Estudiantes na final da Libertadores
Recuperados de lesão, Murilo e Piquerez treinaram sem restrições durante a semana e estão confirmados na equipe. O zagueiro terá a companhia de Gustavo Gómez no sistema defensivo, enquanto o uruguaio será o ala pela esquerda.
Marlon Freitas e Lucas Evangelista serão os volantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Já Andreas Pereira, que retorna ao palco da final de 2021, agora com a camisa alviverde, inicia como opção no banco de reservas.
O atacante Paulinho não participou das atividades com o restante do elenco no Uruguai e está fora da lista de relacionados em razão de um trauma na panturrilha direita. Jefté, em suspensão preventiva, completa a lista de ausências.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa e Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.
Escalação do Estudiantes
Muslera; Núñez, Pírez e Rojo; Mancuso, Piovi, Castro e Benedetti; Palacios, Burgos e Carrillo.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Estudiantes
- 🏆 Competição: Final da Copa Libertadores 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 28 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
- 📺 Transmissão: TV Globo e Disney+
Mais LANCE!
Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores
Presidente do Verdão publicou vídeo nas redes sociais antes de decisão no Uruguai
Palmeiras é favorito em casa de apostas de Montevidéu para final da Libertadores
Cartaz de estabelecimento em Montevidéu apresenta cotação de 1,75 para vitória alviverde na final da Libertadores
AO VIVO: acompanhe Palmeiras x Estudiantes na final da Libertadores
Brasileiros e argentinos se enfrentam logo mais, às 17h (de Brasília), em Montevidéu-URU
Decisões colocam milhões em jogo e podem reforçar cofres do Palmeiras
Alviverde pode faturar R$ 150 milhões se vencer as finais da Libertadores, contra o Estudiantes, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio
Cafu aposta em vitória do Palmeiras na Libertadores e exalta Abel Ferreira
Em entrevista ao Lance!, pentacampeão mundial palpitou sobre o placar da decisão em Montevidéu e aponta trabalho do treinador português como exemplo para o futebol brasileiro
Entre antigos e novos heróis, Palmeiras muda caminho à final da Libertadores
Apenas Gustavo Gómez, Piquerez e Abel Ferreira restaram da última conquista continental; após fase de grupos irregular e drama nos pênaltis, equipe volta a Montevidéu
Vidente aponta campeão de Palmeiras e Estudiantes pela Libertadores
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores
IA crava campeão de Palmeiras e Estudiantes na final da Libertadores
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores
Nadine Basttos diz o que esperar da arbitragem de Jesús Valenzuela em Palmeiras x Estudiantes
Venezuelano apitará a decisão da Libertadores em Montevidéu
Relembre os gols do Palmeiras no mata-mata da Libertadores 2026; veja vídeos
Equipe enfrenta o Estudiantes em Montevidéu na grande decisão
Mauro Beting aponta Palmeiras como favorito na Libertadores e cobra postura diferente da final de 2025
Comentarista vê Verdão em vantagem contra o Estudiantes, mas alerta para desgaste físico
Palmeiras retorna a palco de conquista da Libertadores por consagração de Leila e Abel
Primeiro grande momento da dupla acorreu justamente no palco da decisão do próximo sábado (28)
Pênaltis, expulsões e VAR: relembre polêmicas do Palmeiras na Libertadores
Verdão enfrentou decisões controversas, reclamações sobre o VAR e expulsões durante a trajetória até a decisão contra o Estudiantes, no Uruguai
Torcedores do Estudiantes analisam final da Libertadores: '6 x 0 Palmeiras'
Argentinos adotam tom irônico ao projetar a decisão do próximo sábado (28)
Palmeiras x Estudiantes de La Plata: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores
Sem Paulinho e com dupla titular, Palmeiras fecha preparação; veja escalação
O Verdão treinou na tarde desta sexta-feira (27) e encerrou a última atividade antes de enfrentar o Estudiantes, pela decisão da Copa Libertadores
TAS confirma que não julgará caso Marcos Rojo antes da final da Libertadores; entenda
Processo foi iniciado após a Conmebol rejeitar o pedido do Estudiantes para ter o jogador inscrito no torneio
Abel descarta assumir outro clube no Brasil após o Palmeiras: 'Não parei um ano'
Em entrevista coletiva na véspera da final da Libertadores, técnico português descartou trabalhar em outras equipes do continente após deixar o Verdão
Ex-Corinthians e Flamengo critica desigualdade nos cargos de liderança do futebol feminino
Patchy Toledo questiona a presença masculina em posições de comando e defende mudanças na distribuição de poder na modalidade