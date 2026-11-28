O Palmeiras está escalado para a final da Libertadores contra o Estudiantes, na tarde deste sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Para a partida, Abel Ferreira promoveu uma novidade no ataque. Ramón Sosa forma trio ao lado de Jhon Arias e Flaco López. Com isso, Vitor Roque inicia como reserva.

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Recuperados de lesão, Murilo e Piquerez treinaram sem restrições durante a semana e estão confirmados na equipe. O zagueiro terá a companhia de Gustavo Gómez no sistema defensivo, enquanto o uruguaio será o ala pela esquerda.

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Marlon Freitas e Lucas Evangelista serão os volantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Já Andreas Pereira, que retorna ao palco da final de 2021, agora com a camisa alviverde, inicia como opção no banco de reservas.

O atacante Paulinho não participou das atividades com o restante do elenco no Uruguai e está fora da lista de relacionados em razão de um trauma na panturrilha direita. Jefté, em suspensão preventiva, completa a lista de ausências.

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Estádio Nacional, palco da final entre Palmeiras e Estudiantes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.

Escalação do Estudiantes

Muslera; Núñez, Pírez e Rojo; Mancuso, Piovi, Castro e Benedetti; Palacios, Burgos e Carrillo.

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