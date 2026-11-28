Cinco anos depois de levantar a taça da Libertadores no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras retorna neste sábado (28) ao mesmo palco para decidir o título continental contra o Estudiantes. Em 2026, apenas Gustavo Gomez, Piquerez e o técnico Abel Ferreira sobreviveram daquela geração para liderar uma campanha marcada pela superação fora de casa.

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Embora o elenco tenha sido renovado, o grupo atual conta com jogadores experientes em decisões deste nível. Andreas Pereira, Jhon Arias, Marlon Freitas, Alexander Barboza e Felipe Anderson já foram campeões da América por diferentes clubes.

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Da liderança em 2021 à turbulência em 2026

A caminhada até Montevidéu em 2026 esteve longe da tranquilidade vista em campanhas anteriores. Se em 2021 o Palmeiras avançou como líder do Grupo A e dono da segunda melhor campanha geral, com 15 pontos, desta vez a classificação foi mais turbulenta.

Com apenas 11 pontos (três vitórias, dois empates e uma derrota), o time avançou na segunda colocação do Grupo F, atrás do Cerro Porteño. A derrota por 1 a 0 para os paraguaios em São Paulo, na 5ª rodada, ligou o sinal de alerta, e a classificação só veio com alívio na última rodada, na goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla.

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A campanha colocou Abel Ferreira e companhia em um novo cenário: pela primeira vez, a equipe decidiria oitavas e quartas de final fora de casa. Em 2020, eliminou Delfín e Libertad fora de casa; em 2021, venceu Universidad Católica e São Paulo como mandante. Em 2026, o Palmeiras contou com a estrela de Gustavo Gómez e Carlos Miguel para buscar a classificação longe de seus domínios.

Nas oitavas contra o Cerro Porteño, após empatar por 1 a 1 no Nubank Parque, o Palmeiras devolveu a derrota da fase de grupos em Assunção. Coube ao zagueiro e capitão alviverde marcar o gol da vitória por 1 a 0, que garantiu a vaga.

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Carlos Miguel se destaca no Palmeiras e brilha nos pênaltis (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nas quartas, contra a LDU, a equipe sofreu na altitude de Quito depois de vencer por 1 a 0 no Brasil. Após sofrer dois gols nos acréscimos e perder por 3 a 2 no tempo normal, o Palmeiras foi para a decisão por pênaltis. Carlos Miguel defendeu duas cobranças e assegurou o triunfo por 4 a 3.

Com a vantagem de decidir em casa nas semifinais, o Palmeiras venceu no Maracanã por 2 a 1, mas perdeu a volta por 1 a 0 em São Paulo. Novamente nas penalidades, Carlos Miguel brilhou ao pegar a cobrança de Nonato na vitória por 5 a 3.

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O fator Flaco López

Ao longo dos 12 jogos até a decisão (seis vitórias, três empates e três derrotas, com 58,3% de aproveitamento), o Palmeiras balançou as redes 17 vezes com participação significativa de Flaco López. O atacante argentino participou diretamente de sete gols na campanha, sendo o artilheiro da equipe com quatro tentos (diante de Sporting Cristal, duas vezes, Cerro Porteño e Fluminense) e líder em assistências, com três passes decisivos.

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