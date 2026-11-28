Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores
Presidente do Verdão publicou vídeo nas redes sociais antes de decisão no Uruguai
A presidente Leila Pereira mandou um recado para a torcida do Palmeiras pouco antes da final da Copa Libertadores, neste sábado (28), contra o Estudiantes, às 17h (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu. Em vídeo publicado nas redes sociais, a dirigente falou em "fazer história" e exaltou a presença dos palmeirenses na capital do Uruguai.
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— Falta pouquinho para o nosso grande dia. O dia mais esperado do ano. Lutamos muito, trabalharemos demais, e não tenho dúvidas que estamos preparadíssimos. Com muita coragem, foco, determinação, nós vamos hoje, se Deus quiser, fazer mais uma vez história. História nesse clube centenário. Com a ajuda de vocês torcedores que estão aqui em Montevidéu, que estão no Brasil e pelo mundo torcendo — disse Leila Pereira.
— É um dia muito especial na minha vida, na história do Palmeiras, na vida de vocês e não tenho dúvidas na vida dos nossos atletas. Temos aqui centenas de parentes de atletas, da comissão técnica, de todos nós. Jogaremos por vocês. Jogaremos por nossos atletas que trabalham incansavelmente. Eu acredito. Seremos. Avanti, Palestra! — completou a dirigente.
A Libertadores é o grande objetivo de Leila Pereira nesta temporada. Até o momento, sob a sua gestão, o Palmeiras já conquistou os seguintes títulos.
- Campeonato Paulista — 2022, 2023, 2024 e 2026
- Recopa Sul-Americana — 2022
- Campeonato Brasileiro — 2022 e 2023
- Supercopa do Brasil — 2023
Eleita em novembro de 2021, Leila se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência do Palmeiras. Reeleita em 2024, a empresária iniciou o segundo mandato com o clube novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro e continental. Desde sua chegada, o Verdão manteve uma sequência de conquistas, com títulos estaduais, nacionais e internacionais.
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