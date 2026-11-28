O Palmeiras está enfrentando na tarde deste sábado (28) a equipe do Estudiantes em confronto válido pela final da Libertadores de 2026. O jogo começou completamente acirrado e com boas chances para os dois lados. Mesmo assim, o foco dos torcedores nas redes sociais foi o show de Pedro Sampaio durante o intervalo do confronto.

Na opinião de diversos internautas, o artista deixou a desejar com o show do intervalo nesta final de Libertadores. Alguns usuários chegaram a comparar shows de decisões anteriores, e até mesmo da outra competição organizada pela Conmebol, a Sul-Americana.

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Retornos do Alviverde para a final

➡️Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores

Recuperados de lesão, Murilo e Piquerez treinaram sem restrições durante a semana e estão confirmados na equipe. O zagueiro terá a companhia de Gustavo Gómez no sistema defensivo, enquanto o uruguaio será o ala pela esquerda.

Marlon Freitas e Lucas Evangelista serão os volantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Já Andreas Pereira, que retorna ao palco da final de 2021, agora com a camisa alviverde, inicia como opção no banco de reservas.

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O atacante Paulinho não participou das atividades com o restante do elenco no Uruguai e está fora da lista de relacionados em razão de um trauma na panturrilha direita. Jefté, em suspensão preventiva, completa a lista de ausências.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.

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