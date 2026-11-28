O Palmeiras disputa neste sábado (28) a primeira de duas decisões de copas nesta reta final de temporada. O confronto contra o Estudiantes, pela final da Libertadores, envolve uma diferença de aproximadamente R$ 100 milhões em premiação, a depender do resultado da partida.

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A Conmebol destinará US$ 25 milhões (R$ 138,9 milhões na cotação atual) ao campeão da atual edição. O vice-campeão, por sua vez, receberá US$ 7 milhões (R$ 38,9 milhões).

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Apesar da estabilidade financeira, o Palmeiras precisou promover ajustes ao longo do ano, com a negociação de jogadores e conversas com seu patrocinador máster após o fim das operações de casas de apostas no país. Nesse cenário, as premiações por méritos esportivos representam um importante reforço para a diretoria, tanto na manutenção dos principais ativos do elenco quanto no equilíbrio das contas para as próximas temporadas.

- O Palmeiras é um clube muito equilibrado (financeiramente). Por exemplo, se as bets saíram, tivemos um baque, sim, mas não foi nada absurdo ou colossal. O Palmeiras sempre viveu sem bets e vai continuar vivendo sem elas.

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- Se eu precisar vender algum jogador, vou vender. Todo clube brasileiro precisa negociar atletas. Você não fecha a conta se não vender jogadores. Se conquistarmos todos esses títulos, nossa situação financeira melhora. Tudo depende, mas não haverá absolutamente nenhuma mudança drástica. Isso eu garanto - afirmou Leila Pereira.

A Taça Libertadores da América (Foto: Vitor Palhares/Lance)

Oito dias depois da decisão contra o Estudiantes, o Palmeiras terá outro compromisso decisivo. No dia 6 de dezembro, a equipe enfrenta o Grêmio pela final da Copa do Brasil. A diferença de premiação entre campeão e vice-campeão é menor em comparação com a Libertadores, mas também representa um reforço importante para os cofres alviverdes.

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O vencedor da competição nacional receberá R$ 78 milhões, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 34 milhões, uma diferença de R$ 44 milhões. Com isso, no cenário mais favorável, a equipe comandada por Abel Ferreira poderá encerrar 2026 com R$ 144 milhões em premiações. Caso termine as duas competições como vice-campeã, o montante será de R$ 72 milhões, metade do valor máximo em disputa.