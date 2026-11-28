Palmeiras é favorito em casa de apostas de Montevidéu para final da Libertadores
Cartaz de estabelecimento em Montevidéu apresenta cotação de 1,75 para vitória alviverde na final da Libertadores
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A diferença entre as cotações indica o favoritismo do time brasileiro na avaliação da casa de apostas. Na prática, uma aposta de 100 unidades na vitória palmeirense renderia 175 unidades no total, considerando a devolução do valor apostado. Já o mesmo investimento no triunfo argentino retornaria 420 unidades.
Torcedores do Estudiantes também apontaram favoritismo do Palmeiras ao projetar a final da Libertadores. Em tom irônico, em conversa com a reportagem do Lance!, os argentinos fizeram a famosa "zica reversa" e chegaram a tratar o alviverde como campeão antecipado. Um dos palpites mais inusitados indicava vitória por 6 a 0 da equipe brasileira.
O Estudiantes volta a uma final de Libertadores após 17 anos. A última vez que o time disputou o título da competição continental havia sido em 2009, quando venceu o Cruzeiro e levantou a taça pela quarta vez.
Palmeiras e Estudiantes reeditam final de 1968
A decisão deste sábado (28) marca a reedição de uma final histórica da Libertadores. Palmeiras e Estudiantes voltam a se enfrentar em uma decisão continental quase 58 anos depois do primeiro encontro, em 1968, quando o clube argentino conquistou seu primeiro título da competição justamente diante do Verdão. Na ocasião, os times disputaram três partidas: o Estudiantes venceu por 2 a 1, em La Plata, o Palmeiras ganhou por 3 a 1, no Pacaembu, e o desempate terminou com vitória argentina por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu.
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