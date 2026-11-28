Vidente aponta campeão de Palmeiras e Estudiantes pela Libertadores
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores
Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Libertadores, e o canal do Renascer das Cartas cravou o campeão da competição.
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Veja a projeção:
O tarólogo Luiz Filho faz uma leitura de tarô e baralho cigano para a final da Libertadores 2026 entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, apontando uma partida dura, disputada e cheia de desafios, mas com tendência e energias mais favoráveis para o título do Palmeiras — desde que o time evite perder jogadores, lide bem com a pressão e aproveite os contra-ataques —, enquanto o Estudiantes demonstra muita entrega e garra, porém precisaria ajustar sua estratégia para virar o jogo, encerrando o vídeo com agradecimentos, divulgação de consultas e o lembrete de que as cartas indicam possibilidades, não uma sentença.
Como chegam as equipes
Dono de três títulos da Libertadores, conquistados em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca o tetracampeonato continental. Na campanha até a final, o Verdão eliminou Cerro Porteño, LDU e Fluminense, este último após disputa de pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.
Para a decisão, Abel Ferreira deve manter a base da equipe e apostar no esquema com três zagueiros. Murilo e Piquerez, que se recuperam de problemas musculares, são dúvidas, enquanto Paulinho e Ramón Sosa estão praticamente descartados.
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Em busca do quinto título da Libertadores, o Estudiantes chega à decisão após eliminar três adversários no mata-mata. A equipe argentina passou pela Universidad Católica, nas oitavas de final, pelo Corinthians, nas quartas, e pelo Flamengo, na semifinal, consolidando uma campanha que colocou o time novamente na disputa pelo título continental.
O clube de La Plata já levantou a taça em quatro oportunidades, nos anos de 1968, 1969, 1970 e 2009, e agora tenta ampliar sua história na competição.
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FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X ESTUDIANTES
- 🏆 Competição: Final da Copa Libertadores 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 27 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
- 📺 Transmissão: TV Globo e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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