Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Libertadores, e o canal do Renascer das Cartas cravou o campeão da competição.

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Veja a projeção:

O tarólogo Luiz Filho faz uma leitura de tarô e baralho cigano para a final da Libertadores 2026 entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, apontando uma partida dura, disputada e cheia de desafios, mas com tendência e energias mais favoráveis para o título do Palmeiras — desde que o time evite perder jogadores, lide bem com a pressão e aproveite os contra-ataques —, enquanto o Estudiantes demonstra muita entrega e garra, porém precisaria ajustar sua estratégia para virar o jogo, encerrando o vídeo com agradecimentos, divulgação de consultas e o lembrete de que as cartas indicam possibilidades, não uma sentença.

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Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque (Foto: Mauro Horita/Nubank Parque/Staff Images)

Como chegam as equipes

Dono de três títulos da Libertadores, conquistados em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca o tetracampeonato continental. Na campanha até a final, o Verdão eliminou Cerro Porteño, LDU e Fluminense, este último após disputa de pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.

Para a decisão, Abel Ferreira deve manter a base da equipe e apostar no esquema com três zagueiros. Murilo e Piquerez, que se recuperam de problemas musculares, são dúvidas, enquanto Paulinho e Ramón Sosa estão praticamente descartados.

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Em busca do quinto título da Libertadores, o Estudiantes chega à decisão após eliminar três adversários no mata-mata. A equipe argentina passou pela Universidad Católica, nas oitavas de final, pelo Corinthians, nas quartas, e pelo Flamengo, na semifinal, consolidando uma campanha que colocou o time novamente na disputa pelo título continental.

O clube de La Plata já levantou a taça em quatro oportunidades, nos anos de 1968, 1969, 1970 e 2009, e agora tenta ampliar sua história na competição.

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FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ESTUDIANTES