Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Libertadores. E o Lance! pediu para a Inteligência artificial projetar o resultado da partida e o campeão da decisão.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a projeção:

Palmeiras 2 x 1 Estudiantes (ou empate em 1 x 1 com vitória alviverde nos pênaltis)

A projeção para a final da Libertadores no Estádio Centenário aponta para uma vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Estudiantes, garantindo o tetracampeonato continental ao clube brasileiro. Em um duelo marcado pela intensidade física e pelo peso histórico, a equipe argentina deve adotar uma postura copeira e combativa desde o início, apostando na experiência de nomes como Muslera e Marcos Rojo para travar o jogo e explorar as bolas aéreas em direção a Guido Carrillo. Contudo, à medida que o desgaste aparecer na segunda etapa, a superioridade técnica do meio-campo alviverde — comandado por Andreas Pereira e Marlon Freitas — e a mobilidade de Jhon Arias junto a Flaco López devem encontrar os espaços necessários para furar o bloqueio de La Plata e decidir a taça nos detalhes.

continua após a publicidade

Carlos Miguel se destaca no Palmeiras e brilha nos pênaltis (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Como chegam as equipes

Dono de três títulos da Libertadores, conquistados em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca o tetracampeonato continental. Na campanha até a final, o Verdão eliminou Cerro Porteño, LDU e Fluminense, este último após disputa de pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.

Para a decisão, Abel Ferreira deve manter a base da equipe e apostar no esquema com três zagueiros. Murilo e Piquerez, que se recuperam de problemas musculares, são dúvidas, enquanto Paulinho e Ramón Sosa estão praticamente descartados.

continua após a publicidade

+ De Ademir a religião: Palmeiras revive 68 e busca vingança em reencontro com Estudiantes

Em busca do quinto título da Libertadores, o Estudiantes chega à decisão após eliminar três adversários no mata-mata. A equipe argentina passou pela Universidad Católica, nas oitavas de final, pelo Corinthians, nas quartas, e pelo Flamengo, na semifinal, consolidando uma campanha que colocou o time novamente na disputa pelo título continental.

O clube de La Plata já levantou a taça em quatro oportunidades, nos anos de 1968, 1969, 1970 e 2009, e agora tenta ampliar sua história na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ESTUDIANTES