O Palmeiras volta ao Estádio Centenário neste sábado para disputar mais uma final de Libertadores. Em 2021, o palco recebeu a decisão contra o Flamengo, marcada pelo gol de Deyverson, herói improvável da conquista que garantiu ao clube alviverde seu terceiro título continental.

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Desta vez, diante do Estudiantes, a equipe comandada por Abel Ferreira tenta afastar dois fantasmas: a derrota para os argentinos em 1968 e o revés na final da temporada passada, quando foi superada pelo Flamengo.

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Desde que chegou ao clube, no fim de 2020, Abel Ferreira levou o Palmeiras a quatro decisões continentais, as três primeiras contra equipes brasileiras. O português soma duas vitórias e um vice-campeonatos, em Lima, na temporada passada. O retrospecto, aliado às demais conquistas, fez do treinador o mais vitorioso da história alviverde, com 11 títulos, contra dez de Oswaldo Brandão.

No início do ano, Abel Ferreira também relembrou com o elenco a derrota para o Flamengo, em Lima, quando o Palmeiras sequer acertou uma finalização no gol defendido por Rossi. Na ocasião, o treinador fez um alerta aos jogadores e afirmou: "Me recuso a viver outro momento como aquele".

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– Lembro perfeitamente, no começo do ano, de ter uma reunião para falar com os jogadores sobre o que aconteceu no ano anterior, na última Libertadores, e que ia me recusar a viver outro momento daquela maneira. Não adivinho se vamos ganhar ou perder, mas quero que meus jogadores fiquem em primeiro para eles próprios, com a consciência tranquila de que fizemos de tudo para ganhar o jogo – apontou o treinador em entrevista na véspera da final.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Leila Pereira e a busca pela glória eterna

Mesmo em meio a uma gestão vitoriosa, tanto no âmbito esportivo quanto no financeiro, Leila Pereira ainda persegue um objetivo à frente do Palmeiras: conquistar a Libertadores durante seu mandato como presidente.

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Ainda em 2021, Leila já havia sido eleita presidente do clube à época a terceira conquista, mas ainda não havia tomado posse. Com isso, Galiotti leva os méritos da conquista, e a atual presidente ainda mira sua conquista pessoal.

ELa no entanto, aproveitu para manter a postura já adotada em 2025 ao afirmar que o ano não será perdido mesmo em casa de derrotas nas copas. No entanto, pediu uma postura diferente do elenco para o confronto de sábado (28).

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– Estamos otimistas, mas pode ser que não aconteça. Estamos preparados para vencer. Se não vier, não achei um ano perdido. Lutaremos com todas as forças. O que não podemos repetir é que neste ano a bola tem que entrar, ano passado não entrou. Estamos todos conscientes do que fazer. A diferença é essa, vamos fazer o possível para a bola entrar – avaliou Leila.

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A decisão vale o quarto título continental para o clube alviverde, que já conquistou a Libertadores em 1999, 2020 e 2021.