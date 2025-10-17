Abel Ferreira foi apresentado como treinador do Palmeiras no dia 4 de novembro de 2020. De lá pra cá foi o treinador de maior sucesso no futebol brasileiro e o maior da história alviverde, conquistando muitos títulos.

A expressão “o Palmeiras do Abel” é um tanto quanto imprecisa hoje porque, depois de tanto tempo de trabalho, existem vários Palmeiras de Abel na história. Existem times reativos, existem times mais agudos, existem times pragmáticos, existem times de ligação direta. Quase todos levantaram alguma taça.

O Palmeiras atual joga bom futebol

Mas chegamos à versão atual do Palmeiras, que ainda não conquistou nenhum título, mas poderá se aproximar da taça do Brasileiro dependendo do resultado do fim de semana contra o Flamengo no Maracanã. A falta de um troféu faz com que a avaliação deste time seja no mínimo imprudente, mas vamos lá arriscar um pouquinho: o time atual de Abel Ferreira é o melhor que ele já construiu desde que desembarcou no Brasil.

Nestes mais de quatro anos de “Palmeiras do Abel”, o time sempre foi para consumo interno: palmeirenses, pelo óbvio, gostavam de ver a equipe em campo. Mas a formação atual tem outra característica: chama a atenção de todos e não apenas de palmeirenses e secadores. Ver o Palmeiras jogar hoje é ver bom futebol.

Vitor Roque comemora seu gol durante partida contra o Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Não dá para tirar da conversa o fato de que este é o ano em que o clube mais gastou para montar o elenco trazendo figuras como Vitor Roque e Andreas Pereira, que fizeram companhia a outros jogadores excelentes e a um Flaco Lopes que se transformou nas últimas temporadas. O resultado disso é um grupo que tem feito mais de três gols em vários dos últimos jogos e aplicado goleadas em muitos que passam pelo seu caminho.

Final 'antecipada' contra o Flamengo

O Palmeiras enfrenta o Flamengo no fim de semana, no confronto que será uma espécie de final antecipada do Brasileiro, embora ainda terão mais rodadas pela frente depois. Mas os dois melhores times do Brasil medirão forças no Maracanã em um jogo daqueles.

Volto ao ponto lá de cima: decretar que um time que ainda não ganhou nada é o melhor é um tanto quanto arriscado. Mas este Palmeiras de Abel Ferreira é, pelo menos, o mais agradável de se ver entre todos os que ele montou desde que chegou. No domingo, ele terá a missão de dar mais um passo rumo a uma conquista.

