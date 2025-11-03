CBF define arbitragem para duelo entre Palmeiras e Santos

A CBF divulgou nesta segunda-feira (3) a arbitragem para o duelo entre Palmeiras e Santos, que será nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O árbitro Raphael Claus (SP) será o responsável por comandar o jogo no gramado, com os auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O quarto árbitro será Fabiano Monteiro dos Santos (SP), e o VAR ficará sob responsabilidade de Wagner Reway (SC).

Raphael Claus será o árbitro de Palmeiras x Santos, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press)

Clássico:

Os dois times se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Paulista, no dia 22 de janeiro. Na ocasião, o Peixe era comandado por Pedro Caixinha.

Guilherme abriu o placar ainda no primeiro tempo e imitou uma comemoração de Neymar, aumentando ainda mais os rumores sobre a chegada do ídolo santista, que foi anunciado no dia 31 de janeiro. Thalys e Richard Ríos descontaram para o Alviverde no segundo tempo.

Por causa da participação do Verdão no Mundial, o clássico do primeiro turno do Brasileirão foi adiado e remarcado para o dia 15 de novembro, na Vila Belmiro. Antes, pela 32ª rodada, o Peixe visita o time de Abel Ferreira no Allianz Parque.

Neymar é a principal dúvida do time de Juan Pablo Vojvoda. Ele retornou na última rodada depois de sete partidas, após se recuperar de uma lesão na coxa direita. O camisa 10 já declarou publicamente que não gosta de jogar no gramado sintético.

